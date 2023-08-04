Мать Тори Спеллинг обвинили в бессердечности, когда выяснилось, что ее дочь живет в кемпинге

Кэнди Спеллинг унаследовала все имущество после смерти своего мужа, включая пол миллиарда долларов. Ее дети не получили ничего.

Мать Тори Спеллинг, Кэнди, назвали "злобной и эгоистичной" за то, что она не помогает своей дочери и пяти внукам. Тори, звезда сериала "Беверли-Хиллз", сейчас живет в кемпинге в автодоме, после того, как оказалось, что она находится на грани развода со своим мужем Дином Макдермоттом. Об этом пишет Daily Mail.

50-летнюю Тори Спеллинг сфотографировали выходящей из фургона с пятью детьми в начале этой недели. Она сейчас находится на грани развода со своим мужем, Дином Макдермоттом. Тот переехал в дом к другу, Тори с детьми сначала уехала в мотель, пояснив, что в ее доме завелась плесень, а после ее видели живущей в автодоме в одном из калифорнийских кемпингов.

В то же время ее мать, 77-летняя Кэнди Спеллинг, продемонстрировала свою роскошную жизнь.

Пост Кэнди Спеллинг

Людям это не понравилось, и они назвали ее "злобной, эгоистичной и бессердечной".

После смерти Аарона Спеллинга все унаследовала его жена Кэнди. А это его роскошный дом за 165 миллионов долларов, в котором было отдельное крыло для ее гардероба, и пол миллиарда долларов. Тори и ее брат Рэнди получили меньше миллиона.

Тори была в ссоре с матерью долгие годы, но в последнее время она отмечала, что ей удалось с ней помириться.

Тори Спеллинг с матерью

Надо отметить, что Аарон воспитывал своих детей, а особенно свою дочь, как принцессу, и она совершенно не знала цены деньгам. Тори впоследствии часто говорила об этом в интервью, отмечая, что она выросла в богатой семье и фактически не знала, сколько стоят те, или иные вещи. Так что вскоре она оказалась на грани банкротства и была вынуждена зарабатывать на чем угодно, даже запустив собственное реалити-шоу и написав несколько книг.

К слову, роль в "Беверли-Хиллз" она получила, когда пришла на пробы под чужим именем и гордилась, что дала своему персонажу Донне характер.

Тори Спеллинг также откровенно рассказала о своих финансовых трудностях, пояснив, что после того, как ее сняли в "90210", ее родители сказали ей, что она сама по себе в финансовом отношении.

Благодаря успеху шоу Тори было легко выживать, но когда оно подошло к концу в 2000 году, она сказала, что с трудом распоряжается своими средствами.

Тори Спеллинг в сериале "Беверли-Хиллз" Фото: Instagram torispelling

Вскоре у нее накопилась задолженность по кредитной карте на десятки тысяч долларов, которую она объяснила "плохими покупательскими привычками".

Сейчас ее мать Кэнди проживает в пентхаусе стоимостью 47 миллионов долларов в Сенчури-Сити, штат Калифорния, пока она ждет завершения строительства своего нового дома в соседнем районе.

Семья Аарона Спеллинга

"Я рада сообщить, что мои розы цветут", — подписала Кэнди клип, записанный на крыльце ее роскошного жилища. Ролик появился вскоре после того, как стало известно, что ее дочь с детьми живет в трейлере.

Пользователи Instagram написали ей гневные комментарии, отметив, что она слишком равнодушна и бессердечна.

"Что за шутка. Помогите своему ребенку и матери ваших внуков", — написал один из комментаторов.

"Представь себе, что твоя дочь и пятеро внуков могут жить в доме на колесах. Вам должно быть стыдно за то, что вы не помогаете ей эмоционально и материально", — написал другой возмущенный подписчик.

Другой отметил, что она могла бы помочь дочери с ремонтом ее дома, где обнаружили плесень, раз она не хочет приютить их в своем пентхаусе.

Напомним, ранее Фокус писал о судьбе Тори Спеллинг, которая хоть и была дочкой телемагната, но в итоге осталась наедине со своими проблемами.