Натали Портман заметили на публике без обручального кольца (фото)

Знаменитость подогревает слухи о разрыве с Бенджамином Мильпье на фоне его измен.

42-летнюю американскую актрису Натали Портман заметили без обручального кольца на публике. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Черного лебедя" приехала в Сидней, Австралия, чтобы поддержать футбольный клуб Angel City, национальную женскую футбольную лигу в Лос-Анджелесе, соучредителем которой она является. Команда провела в Австралии почти год, уехав в августе 2021 года, и на этой неделе актриса израильского происхождения впервые вернулась в страну после их отъезда.

Она посетила саммит Angel City Equity Summit в культовом Оперном театре города.

Натали прогулялась по знаменитой гавани Сиднея и была одета в серый блейзер поверх белой рубашки. Она добавила приталенные бледно-голубые джинсы и черные замшевые туфли, а также дизайнерские солнцезащитные очки "кошачий глаз".

Волосы Портман были распущены. Однако обручального кольца актрисы в этот день не было замечено.

Это произошло на фоне скандала с изменами мужа Натальи, танцора Бенджамина Мильпье. Его заметили за поцелуями с 25-летней эко-активисткой. Впрочем, Портман простила мужа ради их 11-летнего брака и двух общих детей.

Натали Портман с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман прокомментировала измены мужа.

Также Фокус писал о том, что актрису заметили в слезах на прогулке с Мильпье.