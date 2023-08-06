Королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл

Герцогиня не получила публичных поздравлений от королевской семьи.

В пятницу Меган Маркл отпраздновала свой 42-й день рождения. Свой особый день она отпраздновала просмотром "Барби" с друзьями, а затем сходила на ужин с мужем, принцем Гарри. Об этом пишет PageSix.

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И в то время как Меган получала поздравления с днем рождения от своих друзей и поклонников в социальных сетях, семья Гарри заметно проигнорировала событие.

На ее 41-й день рождения в прошлом году члены королевской семьи, включая принца Уильяма и принцессу Кейт, а также короля Чарльза и королеву Камиллу, публично поделились поздравлениями Меган в социальных сетях.

Между тем, аккаунт The Clarence House — аккаунт, который использовался для Чарльза и Камиллы до смерти королевы Елизаветы II — опубликовал в Твиттере ту же фотографию Меган с поздравлением.

В этом году они не сделали даже этого.

Кроме того, в день рождения дочери герцогов Сассекских принцессы Лилибет, которой 4 июня исполнилось два года, не было публичных сообщений ни от кого из членов королевской семьи. Первенец Меган и Гарри, принц Арчи, также не получил поздравления от членов королевской семьи в свой четвертый день рождения, который выпал на 6 мая, день коронации короля Чарльза.

Также Фокус писал, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили почтить память королевы Елизаветы II.