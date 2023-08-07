7 августа 2023 года: Успение праведной Анны — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя чинить одежду или обувь и повышать голос на детей.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает Успение праведной Анны, матери Девы Марии. У Анны с мужем Аароном долго не было детей, но однажды ей явился архангел Гавриил с новостью о том, что скоро у пары родится дочь — это была Дева Мария. Когда девочке было три года, ее отдали в храм на служение, согласно завещанию.

Дважды в год Церковь почитает память Анны в дни Зачатия и Успения. В народе дни называют "Летняя Анна" и "Зимняя Анна".

Что нельзя делать 7 августа:

чинить одежду или обувь;

повышать голос на детей;

ругаться;

делать ремонт в доме.

Народные приметы и поверья:

утро прохладное — будет холодная и ранняя зима;

погода до обеда указывает погоду до конца декабря;

тепло и ясно – зима не будет снежной;

аисты собираются в стаи – зима наступит рано и будет морозной.

День ангела празднуют:

Александр, Макар, Анна, Ираида.

Родились в этот день:

1819 год – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель,, фольклорист, редактор и издатель;

1966 год — Джимми Уэйлс, основатель "Википедии";

1982 год – Яна Клочкова, украинская многократная олимпийская чемпионка по плаванию.

Также в этот день:

1932 год — в СССР принимают "Закон о пяти колосьях";

1993 год – часть Букингемского дворца открыли для туристов;

2000 год – японцы изобрели водородный электромобиль;

2008 год – начало русско-грузинской войны.