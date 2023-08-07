7 августа 2023 года: Успение праведной Анны — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя чинить одежду или обувь и повышать голос на детей.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь вспоминает Успение праведной Анны, матери Девы Марии. У Анны с мужем Аароном долго не было детей, но однажды ей явился архангел Гавриил с новостью о том, что скоро у пары родится дочь — это была Дева Мария. Когда девочке было три года, ее отдали в храм на служение, согласно завещанию.
Дважды в год Церковь почитает память Анны в дни Зачатия и Успения. В народе дни называют "Летняя Анна" и "Зимняя Анна".
Что нельзя делать 7 августа:
- чинить одежду или обувь;
- повышать голос на детей;
- ругаться;
- делать ремонт в доме.
Народные приметы и поверья:
- утро прохладное — будет холодная и ранняя зима;
- погода до обеда указывает погоду до конца декабря;
- тепло и ясно – зима не будет снежной;
- аисты собираются в стаи – зима наступит рано и будет морозной.
День ангела празднуют:
Александр, Макар, Анна, Ираида.
Родились в этот день:
1819 год – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель,, фольклорист, редактор и издатель;
1966 год — Джимми Уэйлс, основатель "Википедии";
1982 год – Яна Клочкова, украинская многократная олимпийская чемпионка по плаванию.
Также в этот день:
1932 год — в СССР принимают "Закон о пяти колосьях";
1993 год – часть Букингемского дворца открыли для туристов;
2000 год – японцы изобрели водородный электромобиль;
2008 год – начало русско-грузинской войны.