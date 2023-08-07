Мама Ангуса Клауда, звезды "Эйфории", сомневается в самоубийстве сына

Актер, известный своей ролью в популярном сериале от НВО, ушел из жизни в возрасте 25 лет.

Мать звезды сериала "Эйфория" Ангуса Клауда, который умер в возрасте 25 лет, рассказала больше подробностей о его последнем дне и сказала, что причина смерти не была объявлена, но актер "не намеревался покончить с жизнью". Своими мыслями женщина поделилась в соцсетях.

"Друзья, я хочу, чтобы вы все знали, что я ценю вашу любовь к моей семье в это трудное время", — написала Лиза Клауд, мать покойного актера. "Я также хочу, чтобы вы знали, что хотя мой сын глубоко скорбел из-за преждевременной смерти своего отца от мезотелиомы, его последний день был радостным. Он реорганизовывал свою комнату и расставлял вещи по дому с намерением остаться на некоторое время в доме, который любил. Он говорил о своем намерении помочь обеспечивать своих сестер в колледже, а также помочь матери эмоционально и финансово".

По словам Лизы Клауд, ее звездный сын не собирался заканчивать жизнь самоубийством.

"Когда мы обнялись на ночь, мы сказали, как сильно любим друг друга, и он сказал, что увидит меня утром... Мы можем обнаружить, что он случайно и трагически принял передозировку, но совершенно очевидно, что он не собирался покидать этот мир".

Ангус Клауд и Сидни Суини

Мать Клауда также вспомнила о черепно-мозговой травме, которую он получил в подростковом возрасте.

"Его травма головы 10 лет назад чудом не привела к смерти, как это почти всегда бывает. Ему дали 10 бонусных лет и наполнили их творчеством и любовью", — написала она.

Ангус Клауд

Напомним, Ангус Клауд внезапно ушел из жизни в возрасте 25 лет.

Также Фокус писал о реакции Зендаи на известие о смерти ее коллеги по цеху.