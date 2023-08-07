Сара Мишель Геллар воссоединилась со старым другом на концерте Тейлор Свифт

Сара Мишель сходила на концерт вместе с Сетом Грином, с которым играла в сериале "Баффи — истребительница вампиров".

Сара Мишель Геллар воссоединилась со своим коллегой по сериалу "Баффи — истребительница вампиров" и другом Сетом Грином на концерте Тейлор Свифт. Актриса поделилась фото особого момента в Instagram. Об этом пишет Daily Mail.

46-летняя звезда "Баффи" пересеклась с 49-летним Сетом во время третьей ночи тура Eras Tour в Лос-Анджелесе.

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Она поделилась селфи, которое пара сделала незадолго до начала концерта.

Позже ночью Сара также загрузила милое видео, в котором она и Сет подпевают хиту I Knew You Were Trouble.

Сара Мишель Геллар и Сет Грин на концерте Тейлор Свифт Фото: Instagram sarahmgellar Сара Мишель Геллар Фото: Instagram sarahmgellar

Эти двое ранее снимались в культовом сериале, где Геллар исполнила главную роль Баффи, а Сет взял на себя роль Дэниела "Оза" Озборна.

Популярный сериал транслировался с 1997 по 2003 год, в нем также снимались Элисон Ханниган, Дэвид Борианаз, Каризма Карпентер и Николас Брендон.

Также в своем последнем посте Сара продемонстрировала свой гламурный образ для особой ночи перед тем, как отправиться на стадион SoFi.

Актриса выбрала белую блестящую майку вместе с подходящим свитером и дополнила образ золотыми серьгами-кольцами и бисерными браслетами.

Она также встретилась за кулисами с Эсте Хаим из группы Hiam, которая присоединилась к своим сестрам Даниэль и Алане на разогреве у Тейлор.

Напомним, ранее в этом году, 10 марта, сериал "Баффи — истребительница вампиров" отметил свое 26-летие после премьеры в 1997 году.

Актеры сериала "Баффи — истребительница вампиров" Фото: Скриншот

А концертный тур Тейлор Свифт бьет все рекорды. Она начала свою шестидневную остановку в Лос-Анджелесе в рамках своего аншлагового тура Eras Tour в начале прошлой недели в четверг и завершит ее в среду, 9 августа.

Напомним, ранее, в Сиэтле концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение. Фанаты Свифт так активно танцевали, что это вызвало в районе их проведения сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла.