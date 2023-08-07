Принц Гарри и Меган Маркл планируют снять фильм: о чем он будет

Сотрудничество королевской четы и Netflix продолжается.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют снять фильм для Netflix. Об этом пишет The Sun.

Герцоги Сассекские выкупили права на съемку книги-бестселлера после разрыва их соглашения со Spotify. Новый проект супругов знаменует собой изменение направления от их личных документальных фильмов к художественному производству.

Эксперты подсчитали, что роман "Встреть меня на озере" бывшей журналистки, ставшей писательницей, Карли Форчун, мог стоить до 3 миллионов фунтов.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Это "история любви" о паре, которая встречается в возрасте 30 лет, с намеками на реальные отношения королевской четы.

В романе, который разошелся колоссальным тиражом в 37 000 экземпляров только за первую неделю после выхода в мае 2023, речь идет о таких темах, как детская травма из-за потери отца в автокатастрофе, психическое здоровье и послеродовая депрессия.

В картине также есть "парные сцены секса" и "употребление наркотиков". Действие происходит вблизи Торонто в Канаде, где бывшая актриса жила, когда начала встречаться с принцем.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Покупка прав на книгу стала первой крупной сделкой, которую они заключили после потери контракта со Spotify на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов.

Это также первый случай, когда компания супругов Archewell Productions заплатила за то, чтобы превратить роман в вымышленную драму в рамках сделки с Netflix, которая, как сообщается, составляет 80 миллионов фунтов стерлингов.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, королевская семья проигнорировала день рождения жены принца Гарри.

Также Фокус писал о возвращении Меган Маркл в Instagram.