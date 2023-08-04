Меган Маркл возвращается в Instagram (фото)

Страница жены принца Гарри уже имеет более 30 тысяч подписчиков.

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Меган Маркл, похоже, готова вернуться к социальным сетям, планируя свой следующий карьерный шаг. Об этом пишет Page Six.

Говорят, что герцогиня Сассекская уже подготовила свою новую страницу в Instagram и просто ждет подходящего времени для публикации. В пятницу, 4 августа 2023 года, когда ей исполняется 42 года, бывшая актриса имеет учетную запись, готовую к размещению на платформе, и она уже набрала тысячи подписчиков.

Мать двоих заявила о правах на аккаунт @meghan, но пока не поделится никакими снимками по этому поводу. Вместо этого изображения розовых цветов, а поклонники с нетерпением ждут ее возвращения. Отчеты свидетельствуют, что изначально она планировала использовать страницу непосредственно перед тем, как запустить свой подкаст для Spotify в 2022 году.

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Фото: скріншот

Теперь, когда у нее больше нет контракта с потоковыми сервисами, Меган и ее супруг принц Гарри ищут свой следующий проект, и возможно, публикации в социальных сетях являются для них способом монетизации своего бренда.

Источник, близкий к паре, сообщил: "Меган намеревалась выйти в прямом эфире в Insta, но передумала незадолго до того, как запустила свой подкаст "Архетипы", поэтому сейчас он просто стоит".

Это произошло через три года после того, как Меган и Гарри запустили совместный аккаунт под названием @sussexroyal за месяц до рождения принца Арчи в 2019 году. За шесть часов они собрали более миллиона подписчиков. Однако страницу закрыли вскоре после того, как они покинули королевскую семью.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

До своего брака с членом королевской семьи экс-актриса часто писала в социальных сетях. А теперь другой источник сообщил изданию: "Меган действительно хотела вернуться в Insta".

Напомним, Меган Маркл снизила уровень уверенности после свадьбы с принцем Гарри.

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