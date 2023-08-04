Меган Маркл повертається в Instagram (фото)

Сторінка дружини принца Гаррі вже має понад 30 тисяч підписників.

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Меган Маркл, схоже, готова повернутися до соціальних мереж, плануючи свій наступний кар’єрний крок. Про це пише Page Six.

Кажуть, що герцогиня Сассекська вже підготувала свою нову сторінку в Instagram і просто чекає відповідного часу для публікації. У п’ятницю, 4 серпня 2023, коли їй виповнюється 42 роки, колишня акторка має обліковий запис, готовий до розміщення на платформі, і він вже набрав тисячі підписників.

Мати двох заявила про права на акаунт @meghan, але поки не поділиться жодними знімками з цього приводу. Замість цього зображення рожевих квітів, а шанувальники з нетерпінням чекають її повернення. Звіти свідчать, що спочатку вона планувала використовувати сторінку безпосередньо перед тим, як запустити свій подкаст Spotify у 2022 році.

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Фото: Скріншот

Тепер, коли у неї більше немає контракту з потоковими сервісами, Меган та її чоловік принц Гаррі шукають свій наступний проєкт, і можливо, публікації в соціальних мережах є для них способом монетизації свого бренду.

Джерело, близьке до пари, повідомило: "Меган мала намір вийти в прямому ефірі в Insta, але передумала незадовго до того, як запустила свій подкаст "Архетипи", тому зараз він просто стоїть".

Це сталося через три роки після того, як Меган і Гаррі запустили спільний акаунт під назвою @sussexroyal за місяць до народження принца Арчі у 2019 році. За шість годин вони зібрали понад мільйон підписників. Однак сторінку закрили незабаром після того, як вони покинули королівську родину.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

До свого шлюбу з членом королівської родини ексакторка часто писала в соціальних мережах. А тепер інше джерело повідомило виданню: "Меган справді хотіла повернутися в Insta".

Нагадаємо, Меган Маркл знизила рівень впевненості після весілля з принцом Гаррі.

Також Фокус писав про знакові образи Меган Маркл, які увійшли в історію.