Мистические украшения: несколько колец Меган Маркл имеют особое значение

Меган Маркл надела эклектичную коллекцию колец на свадьбу принцессы Евгении.

Герцогиня Сассекская олицетворяла королевскую элегантность, когда в 2018 году надела платье от Givenchy на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, оставаясь верной дизайнеру, который создал ее собственное свадебное платье в том же году. Об этом пишет Hello.

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Трудно забыть изысканное темно-синее платье-пальто Меган, которое она сочетала с туфлями на каблуках Manolo Blahnik и потрясающим головным убором, украшенным эффектными перьями британского модиста Ноэля Стюарта.

Меган Маркл Фото: Getty Images

В то время как монохромный ансамбль бывшей актрисы может показаться простым, мать двоих детей носила золотые украшения на сумму более 280 тысяч гривен от одного из ее любимых этичных ювелиров Пиппы Смолл.

Герцогиня носила потрясающие украшения из коллекции бренда Herkimer, в том числе греческое кольцо Crystallinity, большое кольцо Crystallinity, браслет Crystallinity Full Stone, кольцо Crystallinity Eternity, кольцо Crystallinity Cup и классические серьги-гвоздики Crystallinity.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Интересно, что стильные кольца Меган — это больше, чем просто красивые аксессуары. Ограниченная серия коллекции "Herkimer" от Pippa Small была разработана с использованием бриллиантов Herkimer, которые, по мнению некоторых, обладают метафизическими свойствами, включая исцеление, увеличение духовной энергии, и открытие коронной чакры и чакры третьего глаза.

Herkimer также известен как "Камень духовной гармонии" и его иногда можно носить для достижения внутренней гармонии.

Ни для кого не секрет, что герцогиня является поклонницей духовности, она выросла, разделяя любовь своей мамы Дории Рэгланд к йоге, и продолжает писать о своем опыте медитации в своем ныне несуществующем блоге The Tig.

"Медитация была чем-то, что я находила бесконечно пугающим поначалу, но вскоре превратилось в тишину, которая потрясла мой мир. п", — написала Маркл в своем блоге о жизни.

Ранее Фокус писал, что бриллиантовое кольцо на мизинце Меган Маркл имеет скрытое послание.