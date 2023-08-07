Наследник датского престола, представил королеве девушку, которая может стать его женой

17-летний принц Кристиан встречается с принцессой Марией Кьярой ди Бурбон.

Датские СМИ пишут о вероятной помолвке принца Кристина, наследника престола, с его новой девушкой – сицилийской принцессой Марией Кьярой де Бурбон, герцогиней Капри. Об этом сообщает Daily Mail.

Сын принцессы Мэри и кронпринца Фредерика уже представил Марию Кьяру своей бабушке, королеве Маргрете.

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Говорят, что 17-летний парень представил свою 18-летнюю девушку бабушке. И они вместе "пили чай", что очень много значит.

Принцесса Кьяра

"Это неофициальный знак одобрения Кьяры, потому что Маргрет не пьет чай с кем попало", — сказал источник из королевского дворца.

"Кьяра была в восторге от королевы — она мечтала встретить эту ​​культовую правительницу и несколько месяцев тренировалась делать реверансы", — добавил инсайдер, отметив, что Кьяра очень нервничала.

По мнению источников, сообщение о помолвке не заставит себя ждать. Хоть другие журналисты сомневаются, что 17-летний парень захочет связать себя узами брака в таком юном возрасте.

Пара недавно была замечена вместе наслаждающейся мороженым в Сен-Тропе — Кьяра уже две недели публикует снимки из этого курортного города.

Кьяра Мария — младшая дочь принца Карло, герцога Кастро, и принцессы Камиллы, герцогини Кастро. Ее родители также являются близкими друзьями датской королевской семьи. Особенно близки они с кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри, родителями ее потенциального жениха, принца Кристиана.

Принцесса Кьяра с отцом

Предположения о том, встречаются ли эти двое, начались, когда в социальных сетях появилось групповое фото, на котором они стояли рядом на Гран-при Монако 28 мая.

Датский источник сообщил, что до 18-летия Кристиана осталось всего четыре месяца, так что он заинтересован в том, чтобы завести достойную девушку.

"В основном для того, чтобы отбиваться от фанаток, но ему также нравится идея иметь настоящего компаньона. Кьяра отвечает всем требованиям — она забавная, умная и очень хорошо общается в социальных сетях. Конечно, Мэри хотела бы, чтобы он встречался с кем-то вроде Кьяры, которая хоть и происходит из высшего общества, но никогда не была замечена в скандальных ситуациях, как и ее старшая сестра Каролина", — отметил источник, заявив, что Кристиан "определенно влюблен в Кьяру", но неизвестно, чувствует ли она то же самое.

Королева Маргрете и семья принца Фредерика Фото: Instagram detdanskekongehus

Но молодые люди отлично ладят. И Кьяра и Кристиан любят музыку, спорт и им даже нравится одинаковый жанр в кино.

Напомним, Кьяра и Каролина – дочери Карло Бурбон-Сицилийского, претендента на трон Королевства Обеих Сицилий, главы итальянской ветви королевского дома Бурбонов Сицилийских. Карло носит титул Его Королевского Высочества герцога Кастро.

Их мать, Камилла Крочани, дочь итальянского магната и известной актрисы.

Семья много путешествует и увлекается парусным спортом. Кьяра и ее сестра знают шесть языков: английский, итальянский, французский, испанский, португальский и русский. Сейчас Кьяра учится в Гарварде.

Принцесса Кьяра со своей сестрой Каролиной

Ее крестными родителями являются жена принца Кентского Майкла и принц Аугусто Руффо ди Калабрия. Словом, она отличная партия на наследника датского престола.

Но сейчас датская королевская семья переживает не лучшие времена. Королева Маргрете лишила своих внуков, детей второго сына, принца Иоахима, королевских титулов.

Так что, теперь уже граф Николай Датский, самый популярный член королевской семьи, переезжает в Австралию, чтобы поступить в университет. А его отец будет работать в Вашингтоне, США.