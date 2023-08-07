Ребел Уилсон рассказала, как планирует свадьбу со своей девушкой

Пока дата не назначена, но уже есть список гостей.

Актриса Ребел Уилсон рассказала о воспитании 8-месячной дочери Ройс, о том, как материнство изменило ее жизнь и о том, как они с партнершей Рамоной Агрума планирую свадьбу. Об этом пишет PEOPLE.

2023 году звезда фильма "Отпетые мошенницы" называет "Годом семьи", объясняя, как называла прочие этапы своей жизни.

Сначала, по словам Ребел – был "Год веселья", который, как она говорит, был посвящен "безумным приключениям. Затем наступил "Год любви", когда она встречалась с 50 людьми. Наконец был "Год здоровья", кульминацией которого стала значительная потеря веса.

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И вот 42-летняя актриса готова к следующему путешествию.

"Это "Год семьи", — говорит Уилсон, имея в виду отношения с Рамоной Агрума и воспитание своей 8-месячной дочери Ройс, рожденной суррогатной матерью.

Ребел Уилсон Фото: Instagram @rebelwilson

Сейчас Ребел собирается в Сидней, Австралия, откуда она родом. До этого она со своей маленькой семьей посетила Аспен, Дубай и Карибы. Сейчас актриса, которая называет себя "трудоголиком", с нетерпением ждет возможности "немного расслабиться".

И она с удовольствием окунулась в подготовку к своей свадьбе. Но пока дата не назначена.

"Рамона дала мне набор для выживания при подготовке к свадьбе, я думаю, в шутку. Но потом она такая: "Посмотри на это место", или "Что вы думаете об этом курорте?". А потом я весь день была на работе, вернулась, а она уже составила список гостей.

Но Рамоне и Ребел придется пойти на компромисс. Потому что Уилсон представляет себе тщательно продуманное празднование, в то время как ее невеста хочет чего-то "противоположного".

Уилсон признает, что между путешествиями по миру, карьерой (Агрума является основателем и владельцем спортивного бренда Lemon Ve Limon) и воспитанием дочки может быть "очень сложно" найти время для себя.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: rebelwilson

"Раньше я тренировалась шесть дней в неделю, но теперь у меня нет этого времени", — говорит она. В результате, по ее словам, она набрала "несколько фунтов".

Уилсон задокументировала свою потерю веса в Instagram как способ сохранить ответственность и быть сторонником бодипозитива. Она также рассказала о своих проблемах с фертильностью и пути к материнству. Объявив о рождении Ройс, Уилсон упомянула, что малышка родилась от суррогатной матери.

Актриса призналась, что сейчас лучшая часть ее дня — это возвращение домой к дочери после работы. "Я подбрасываю Ройс в воздух, пока она не захихикает, щекочу ее и помогаю уложить в постель. От нее мое сердце просто тает", — призналась актриса.

Напомним, ранее Ребел показала, как выбирала с Рамоной обручальные кольца. Пара обручилась в Диснейленде в начале этого года.