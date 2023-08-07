Жена Кевина Костнера вышла в свет с сумочкой за 5 тысяч долларов (фото)

Кристин Баумгартнер на фоне скандального развода с актером решала дела в Санта-Барбаре.

Жена Кевина Костнера вышла в свет с сумочкой за 5 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший дизайнер сумок Кристин Баумгартнер решала дела в Санта-Барбаре, Калифорния.

Мама троих сочетала серую кожаную сумку с градиентом, которая продается за 4800 долларов, с цветной майкой, синими джинсами и парой босоножек Birkenstock.

Баумгартнер собрала свои светлые волосы в низкий пучок, а также продемонстрировала пару солнцезащитных очков-авиаторов.

Прогулка Кристин состоялась через несколько дней после того, как она переехала из своего общего дома с 68-летним Костнером после их расставания.

"Кристин следует юридическим советам относительно добрачного договора и освобождает семейный дом", — сообщил источник People 29 июля, добавив, что она "останется в меньшем доме на территории, который использовался как помещение для персонала".

Инсайдер добавил, что это "временное решение", и она "все еще ищет другой дом".

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

"Кристин пытается сохранить все как можно нормально. Ее единственное внимание — дети", — отмечает инсайдер.

Баумгартнер и звезда "Йеллоустоуна", которые поженились в 2004 году, воспитывают троих детей: сыновей Кейдена, 16 лет, и Хейса, 14 лет, и дочь Грейс, 13 лет.

Напомним, Кристин Баумгартнер пришлось переехать из роскошного поместья Костнера в домик для прислуги.

Также Фокус писал об отдыхе Кевина Костнера с детьми в Аспене.