Трехмерный металлик: самый популярный маникюр этого августа, который любит Меган Фокс

3D-хромированный маникюр уже стал новым трендом.

Меган Фокс и Кеке Палмер показали самый трендовый маникюр этого августа. Это трехмерный хромированный маникюр, эффектный нейл-арт, популярный среди голливудских звезд и их не менее высококлассных мастеров маникюра. О новом тренде пишет PEOPLE.

Так, свои новые эффектные ногти Меган Фокс показала на торжественном открытии и благотворительном мероприятии Medical Inn в Medical Inn в Дюссельдорфе, Германия. И с тех пор еще не раз делала 3D ногти.

3D-хромированный маникюр Меган Фокс

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В отличие от недавних тенденций моды и красоты, которые штурмом захватили Интернет, у этого нового тренда нет китчевого названия. Однако его объемного футуристического вида достаточно, чтобы заявить о себе.

Что такое хромированный 3D маникюр?

Ни трехмерный дизайн, ни хромированные ногти не являются чем-то новым. Но они отлично сочетаются между собой.

3D-хромированный маникюр Меган Фокс

Ключом к эффектному образу является наличие текстурированного металлического узора, извивающегося вдоль или поперек ногтя по бокам, умело уложенного на самом кончике или очерчивающего силуэт ногтя. Изогнутую линию можно нарисовать или превратить в толстое или тонкое украшение, похожее на наклейку.

Кто сейчас в тренде?

Одной из самых влиятельных знаменитостей в сфере маникюра является Меган Фокс . Ее ногти уже некоторое время находятся в центре внимания благодаря знаменитой художнице Бритни Бойс, которая использует ник @nails_of_la в Instagram.

3D-хромированный маникюр

Недавно эксперт по ногтям, который также частично отвечал за бриллиантовый набор Machine Gun Kelly на Billboard Music Awards стоимостью 30 000 долларов, украсил миндалевидные ногти Фокс переплетающимися узорами бронзового цвета.

А буквально на прошлой неделе Фокс показала молочный монохромный маникюр с четкими 3D-деталями, напоминающими капельки воды.

Кеке Палмер также последовала этому тренду. В мире K-Pop Джису из BLACKPINK показала 3D-хромированный маникюрв музыкальном клипе "Pink Venom", выпущенном в августе прошлого года, задолго до того, как началась шумиха вокруг нового тренда.

Клип BLACKPINK

Как сделать такой маникюр

Судя по руководствам, опубликованным в TikTok, трехмерные хромированные ногти требуют определенного уровня ловкости, который можно отточить только на практике.

В роликах с практическими рекомендациями показано, как многие умелые мастера аккуратно наносят прозрачный эластичный гель на ногтевую пластину и моделируют узор тонкой кистью, ручкой для нейл-арта или даже пальцами. Когда узор готов, его покрывают цветным лаком, блестками или хромовой пудрой.

Напомним, ранее знаменитый мастер Том Бачик, который отвечает за маникюр Дженнифер Лопес и Селены Гомес, показал идеальный маникюр в стиле Барби.