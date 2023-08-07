Трехмерный металлик: самый популярный маникюр этого августа, который любит Меган Фокс
3D-хромированный маникюр уже стал новым трендом.
Меган Фокс и Кеке Палмер показали самый трендовый маникюр этого августа. Это трехмерный хромированный маникюр, эффектный нейл-арт, популярный среди голливудских звезд и их не менее высококлассных мастеров маникюра. О новом тренде пишет PEOPLE.
Так, свои новые эффектные ногти Меган Фокс показала на торжественном открытии и благотворительном мероприятии Medical Inn в Medical Inn в Дюссельдорфе, Германия. И с тех пор еще не раз делала 3D ногти.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
В отличие от недавних тенденций моды и красоты, которые штурмом захватили Интернет, у этого нового тренда нет китчевого названия. Однако его объемного футуристического вида достаточно, чтобы заявить о себе.
Что такое хромированный 3D маникюр?
Ни трехмерный дизайн, ни хромированные ногти не являются чем-то новым. Но они отлично сочетаются между собой.
Ключом к эффектному образу является наличие текстурированного металлического узора, извивающегося вдоль или поперек ногтя по бокам, умело уложенного на самом кончике или очерчивающего силуэт ногтя. Изогнутую линию можно нарисовать или превратить в толстое или тонкое украшение, похожее на наклейку.
Кто сейчас в тренде?
Одной из самых влиятельных знаменитостей в сфере маникюра является Меган Фокс . Ее ногти уже некоторое время находятся в центре внимания благодаря знаменитой художнице Бритни Бойс, которая использует ник @nails_of_la в Instagram.
Недавно эксперт по ногтям, который также частично отвечал за бриллиантовый набор Machine Gun Kelly на Billboard Music Awards стоимостью 30 000 долларов, украсил миндалевидные ногти Фокс переплетающимися узорами бронзового цвета.
А буквально на прошлой неделе Фокс показала молочный монохромный маникюр с четкими 3D-деталями, напоминающими капельки воды.
Кеке Палмер также последовала этому тренду. В мире K-Pop Джису из BLACKPINK показала 3D-хромированный маникюрв музыкальном клипе "Pink Venom", выпущенном в августе прошлого года, задолго до того, как началась шумиха вокруг нового тренда.
Как сделать такой маникюр
Судя по руководствам, опубликованным в TikTok, трехмерные хромированные ногти требуют определенного уровня ловкости, который можно отточить только на практике.
В роликах с практическими рекомендациями показано, как многие умелые мастера аккуратно наносят прозрачный эластичный гель на ногтевую пластину и моделируют узор тонкой кистью, ручкой для нейл-арта или даже пальцами. Когда узор готов, его покрывают цветным лаком, блестками или хромовой пудрой.
Напомним, ранее знаменитый мастер Том Бачик, который отвечает за маникюр Дженнифер Лопес и Селены Гомес, показал идеальный маникюр в стиле Барби.