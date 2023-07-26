Том Бачик показал маникюр в стиле Барби (фото)

Эстетика Барби отразилась и на выборе цвета ногтей многими знаменитыми модницами.

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После выхода фильма Греты Гервиг "Барби" розовый цвет заполонил все, что только можно. Не обошел этот тренд и маникюр. Звездный нейл-мастер Том Бачик, среди клиенток которого Дженнифер Лопес, Ариана Гранде, Хайди Клум, Селена Гомес и многие другие знаменитости не стал исключением, представив свой вариант трендового покрытия ногтей на странице в Instagram.

В качестве модели – Селена Гомес, которая совсем недавно устроила вечеринку в стиле Барби. Бачик аккуратно закруглил углы ногтей и нанес светло-розовое однотонное покрытие по всей длине.

Том известен тем, что старается придавать ногтям максимально природную форму, а предпочтение отдает какому-то одному цвету, делая ставку на минимализм. Хотя в его арсенале есть и примеры использования стикеров, страз и прочих элементов декора. В частности, таким маникюром недавно хвасталась Дженнифер Лопес.

Как и Бачик, немало мастеров за то, чтобы летний маникюр был простым и понятным. Зачем тратить много времени и сил, если достаточно пары деталей, чтобы ногти летом приобрели изящный вид? Орнамент в горошек, как у Zero + Maria Cornejo, полоски, как у Kith, цветные летние уголки, как у Ulla Johnson, — все это легко повторить самостоятельно. Такой минималистичный маникюр станет настоящим украшением образа на лето.

Ранее Фокус писал, как отрастить красивые ногти всего за неделю.