Хайди Клум показала фото в цветочном купальнике из отпуска в Италии

50-летняя супермодель сейчас проводит время вместе со своим мужем, Томом Каулитцем.

50-летняя Хайди Клум продемонстрировала свою потрясающую фигуру в откровенном купальнике с цветочным принтом в Instagram, наслаждаясь своим роскошным отдыхом в Италии. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас Хайди и ее муж Том Каулитц отдыхают на Капри. И супермодель часто радует своих поклонников яркими снимками.

Хайди Клум

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В этот раз она позировала с двумя тарелками с фруктами и для снимков выбрала купальник с цветочным принтом оригинального фасона от Magda Butrym за 295 фунтов стерлингов.

Она завершила свой образ стильными коричневыми солнцезащитными очками.

Хайди Клум

Хайди, которая недавно отпраздновала свою четвертую годовщину свадьбы с 33-летним гитаристом Tokio Hotel, загорает на живописном острове у побережья Италии.

Остров Капри для Тома и Хайди имеет особое значение, именно здесь, 3 августа 2019 года они сочетались браком на борту яхты "Кристина О", которая ранее принадлежала греческому миллиардеру Аристотелю Онассису.

Хайди Клум и Том Каулитц

Так что Хайди и Том отметили годовщину, сходив на свидание. И опубликовали романтическое видео.

А после супермодель устроила настоящий модный показ, меняя купальники каждый день.

Она уже позировала в крошечном бикини от MC2 Saint Barth и платьях от Jean Paul Gaultier.

Напомним, в начале июля Хайди Клум позировала на Сардинии.

А несколько дней назад Клум посетила концерт группы Tokio Hotel, где ее 33-летний муж Том Каулитц играет на гитаре, а его брат Билл – фронтмен коллектива.