Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака

Пару месяцев назад стало известно, что у супруг актрисы изменял ей с 25-летней эко-активисткой.

42-летняя американская актриса Натали Портман была полна решимости сохранить свой брак даже после того, как узнала, что у ее мужа, Бенджамина Мильпье, был роман. По крайней мере, так утверждают анонимные инсайдеры. Однако стало известно, что они расстались. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

"После того, как стало известно о романе [Мильпье], они пытались работать над своим браком, но в настоящее время находятся в затруднительном положении", — сказал инсайдер.

Подтверждение их расставания пришло через несколько дней после того, как Портман была замечена в Сиднее без обручального кольца на их 11-ю годовщину.

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В июне стало известно, что у Мильпье был роман с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. Сначала инсайдеры, выступавшие от имени обеих сторон, заявили, что каждая из них делает все возможное, чтобы сохранить брак.

"Натали считает, что интрижка Бенджамина была короткой и глупой связью, которая ничего для него не значит", — сказал один из источников. — Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью".

Пока что ни Натали Портман, ни ее супруг официально не подтвердили расставание.

Также Фокус писал о том, что актрису заметили в слезах на прогулке с Мильпье.