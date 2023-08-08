Умер режиссер Уильям Фридкин, снявший фильмы "Изгоняющий дьявола" и "Французский связной"

Оскароносному режиссеру было 87 лет. О его смерти сообщила его жена Шерри Лансинг.

В Лос-Анджелесе умер оскароносный режиссер Уильям Фридкин, снявший культовые фильмы "Изгоняющий дьявола", "Французский связной", "12 разгневанных мужчин" и многие другие. Фридкину было 87 лет. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Печальную новость сообщила его жена Шерри Лансинг, бывшая глава Paramount Pictures.

Фридкин получил "Оскар" за лучшую режиссуру за фильм "Французский связной" в 1972 году. Всего картина получила пять "Оскаров", в том числе и в номинации "Лучший фильм". Два года спустя Фридкин снова был номинирован на тот же трофей за оккультный хоррор "Изгоняющий дьявола", получивший десять номинаций и две статуэтки.

Первым голливудским фильмом Фридкина стала музыкальная комедия "Добрые времена" с участием дуэта Сонни и Шер. Фильм 1967 года стал дебютным в игровом кино не только для Фридкина, но и для дуэта.

Но дорогу в Голливуд ему проложила картина 1970 года "Оркестранты", экранизация одноименной пьесы Марта Кроули.

Последней режиссерской работой Фридкина стал фильм 2017 года "Дьявол и отец Аморт". Также в этом году должен был выйти фильм "Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне" с Кифером Сазерлендом в главной роли. Премьера, как стало известно, состоится на Венецианском кинофестивале.

Однако его знаковыми работами стали именно "Изгоняющий дьявола" и "Французский связной".

Эпизод из фильма "Изгоняющий дьявола"

Любопытно, что Фридкин однажды сказал в интервью, что, задумывая над "Изгоняющим дьявола", он не хотел снимать фильм ужасов.

"Я понимаю, что зрители из поколения в поколение считали его фильмом ужасов. Я не буду этого отрицать, но когда я собирался его снимать, у нас со сценаристом никогда не было идеи, что это будет фильм ужасов. Мы думали об этом как о мощной, эмоциональной, тревожной истории", — рассказывал Фридкин.

А беседуя с журналистом по случаю 40-летия своего знакового фильма в 2013 году, он признался, что был далеко не первым кандидатом на роль режиссера этой истории.

"Этот фильм, прежде чем он попал ко мне, был отвергнут Стэнли Кубриком, Артуром Пенном и Майком Николсом. Я был последним "выжившим", и они приняли решение отдать его мне вскоре после того, как я получил премию "Оскар" за "Французского связного", — рассказывал режиссер.

Биография Уильяма Фридкина

Он родился в Чикаго в 1935 году в семье бедных украинских эмигрантов. В 1960-х он отправился в Голливуд, чтобы сделать карьеру в кино. После он рассказывал, что был настолько поражен картиной "Гражданин Кейн", что решил связать свою жизнь с кино.

Фридкин был женат четыре раза: он был женат на знаменитой французской актрисе Жанне Моро с 1977 по 1979 год. После он женился на британской актрисе Лесли-Энн Даун в 1982 году, но пара развелась через три года. Его третьей женой стала тележурналистка Келли Ланге. Но пара развелась в 1990 году через три года после свадьбы.

Его четвертой женой стала Шерри Лансинг, с которой он прожил до конца своей жизни.

У знаменитого режиссера остались двое сыновей: Джексон и Седрик Фридкин.

Трейлер фильма "Французский связной"

В одном из своих последних интервью Фридкин говорил: "Я лично считаю, что внутри каждого из нас есть эти силы добра и зла, которые постоянно сражаются за наши души. У всех нас есть темная сторона, и у всех нас есть лучшая сторона. "Изгоняющий дьявола" — это метафора этой борьбы".

Напомним, ранее стало известно, что в 83 года умер актер Марк Марголис, звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".