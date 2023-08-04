В 83 года умер актер Марк Марголис, звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу"

За роль мстительного торговца наркотиками Гектора Саламанки Марк получил номинацию на "Эмми".

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Актер Марк Марголис, звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" скончался в возрасте 83 года в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни. Об этом сообщил его сын, актер и генеральный директор Knitting Factory Entertainment Морган Марголис. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Марк был протеже Стеллы Адлер, известной американской актрисы и одной из самых известных преподавателей актерского мастерства. Стелла была единственной американской ученицей легендарного Станислава Станиславского.

Марголис снимался с 1976 года, однако звездной для него стала роль в фильме Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом" (1984). Марк сыграл мрачного телохранителя по кличке Тень.

Марк Марголис в фильме "Лицо со шрамом"

Также он снимался в картинах "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994), сериалах "Коломбо" и "Звездный путь: следующее поколение".

Марк Марголис появлялся практически во всех фильмах Даррена Аронофски.

На вопрос The Hollywood Reporter в интервью 2012 года, почему Аронофски продолжал его нанимать, он иронично ответил: "Он думает, что у него есть обязательства! Я начал с ним работать над его первым фильмом "Пи" за 60 000 долларов, когда его еще никто не знал. Я преследовал его три месяца, потому что он продолжал лгать мне о том, когда я получу свои деньги. В конце концов я пригрозил, что позвоню его матери. И он, наконец, заплатил мне".

Марголис, который не говорил по-испански, впервые появился в роли Гектора "Тио" Саламанки в сериале Винса Гиллигана "Во все тяжкие" в марте 2009 года во втором эпизоде ​​второго сезона.

По сюжету, в других сезонах его персонаж был парализован и мог общаться только с помощью мимики и звонка, прикрепленного к его инвалидному креслу.

Марк Марголис в роли Гектора Саламанки Фото: Скриншот

"Насколько я знаю, я приходил сниматься в "Во все тяжкие" только из-за этого эпизода, но о вкусах не спорят, и фанаты полюбили меня", — вспоминал Марк, отмечая, что поведение Саламанки он скопировал со своей свекрови Ширли, которая страдала после перенесенного инсульта.

"Я всегда говорю, что эта роль — дань уважения Ширли, которая на самом деле была танцовщицей Earl Carroll Follies 1930-х годов", — рассказывал актер.

Карьера Марка Марголиса

Марголис родился в Филадельфии 26 ноября 1939 года. Его мать была декоратором, работала в обойной компании и много рисовала, а отец, Исидор, был фабричным рабочим.

Марк Марголис в роли Гектора Саламанки

Он взял свой первый урок актерского мастерства в 14 лет, а после года обучения в Университете Темпл переехал в Нью-Йорк и изучал драму со Стеллой Адлер в Актерской студии.

В обмен на ее уроки, он почти три года был личным помощником Адлер: вызывал ей такси, привозил ей продукты и принимая пальто ее гостей.

"Я был по-настоящему привязан к ней. Мне было 19 лет, а ей — 60. Вот какой она была чарующей", — рассказал он The Observer в 2012 году.

Позже Марголис около года учился у соперника Адлер, Ли Страсберга, но отошел от актерского мастерства и с трудом сводил концы с концами.

Марк работал в кофейне, пока не получил небольшую роль в картине "Открытие Мисти Бетховен" в 1976 году.

"Я всего лишь актер-подмастерье, по правде говоря, через шесть месяцев после "Лица со шрамом" мне пришлось несколько месяцев работать на друга, который занимался недвижимостью, чтобы выжить", — рассказывал Марк.

Марк Марголис Фото: Getty Images

Марк был женат дважды. У него есть сын и трое внуков.

В своем последнем интервью The Observer Марголис рассказывал, что фанаты, которых он встречает на улице, думают, что он "какой-то богатый парень, что все в кино зарабатывают такие же деньги, как Анджелина Джоли"".

"Они не понимают, что большая часть моей жизни была борьбой", — признался Марк.

Напомним, ранее умер актер Ангус Клауд, звезда сериала "Эйфория". Ангусу было 25 лет и он долгое время страдал от депрессии.