Хэлли Берри показала свою натуральную прическу (фото)

По словам актрисы, ее мужчине такая прическа нравится.

56-летняя оскароносная американская актриса Хэлли Берри продемонстрировала, как выглядят ее волосы, если их не касаться утюжком или средствами для укладки. На своей странице в соцсети она опубликовала фото, на котором ее волосы выглядят очень пышными и торчат во все стороны. В таком виде она чем-то напоминает политическую активистку, философа и академика Анджелу Дэвис, о чем ей написали пользователи в комментариях.

Для фото крупным планом Хэлли нанесла легкий макияж и надела пижаму в красную клетку. Она выглядит спокойной и расслабленной.

В подписи к снимку актриса написала:

"Моему мужчине это нравится. Все жалобы отправлять ему".

Хэлли Берри и ее естественная красота Фото: Instagram/Halle Berry

Поклонники оставили много комментариев, отметив, что их кумир прекрасна в любом виде. Возвращаясь к сравнению Берри с Анджелой Девис, добавим, что она когда-то говорила, что хотела бы сыграть эту женщину.

Актриса уже более трех лет встречается с музыкантом Ван Хантом. По словам друзей, если все прошлые отношения Хэлли были полны драми, то с Ваном все — с точностью до наоборот.

"Между ними много тепла, но нет токсичности. Они родственные души", – отмечают инсайдеры.

В интервью Берри признавалась, как этот мужчина повлиял на нее:

"Когда тебя любят и поддерживают как женщину, все меняется. День выглядит ярче, все выглядит лучше. Твои возможности кажутся безграничными… Вот что случилось".

Хэлли трижды была замужем. Сначала она в 1993 году вышла за профессионального бейсболиста Дэвида Джастиса, но развелась с ним, спустя почти четыре года. Второй брак, с Эриком Бенетом, тоже продержался четыре года – с 2001 по 2005.

С 2005 по 2010 год знаменитость встречалась с Габриэлем Обри, а в 2008 году у них родилась дочь Нала.

В 2013-м она вышла замуж за Оливье Мартинеса и в том же году родила сына Масео. Пара рассталась в 2016 году.

Ранее Фокус писал, что Берри показала комплекс упражнений, которые помогают ей держать фигуру в форме.