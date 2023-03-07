56-летняя Холли Берри показала комплекс упражнений для стройной и подтянутой фигуры (видео)

Актриса занимается с персональным тренером Питером Ли Томасом, который работает с голливудскими знаменитостями.

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Оскароносная голливудская актриса Холли Берри – пример женщины, над которой время не властно, если часть его посвящать уходу за собой и физическим упражнением. В своем возрасте она может похвастаться практически идеальной фигурой без лишних килограммов и целлюлита. Знаменитость не скрывает секретов своей красоты: постоянный труд, здоровый образ жизни и позитивный настрой. В последнем посте звезда показала силовые тренировки, где видно, что к занятиям она относится со всей серьезностью.

В кадре Холли занимается под присмотром звездного тренера Питера Ли Томаса. Она выполняет упражнения с гантелями, балансирует на полусфере с гирей, а также многое другое. Такие упражнения помогают ей держать тело в тонусе.

В подписи к видео Холли сообщила, что снимается в фильме "Никогда не отпускай", где сталкивается со множественными физическими нагрузками, поэтому решила улучшить форму с помощью советов именитого тренера.

Ранее тренер Холли Берри, который готовил ее к съемкам в картине "Ушибленные" пару лет назад, показал, как можно привести фигуру в порядок с помощью всего лишь полотенца и обойдясь без дорогих тренировок в спортзале. Он назвал пять упражнений, которые доступны в домашней обстановке. Эти упражнения вместе с ним делает и Холли.

Приседания с полотенцем на прямых руках

Для этого модифицированного приседания держите руки прямо, под углом 90 градусов к туловищу. Растяните полотенце между руками, как будто вы держите штангу, и сделайте приседания, как обычно.

Медленный поворот с прямой рукой

Сядьте на пол, согнув колени. Держа руки прямо с полотенцем между ними, медленно поверните живот вправо, пока правая рука не коснется пола, затем повернитесь влево и повторите.

Приседание, пресс, прыжок, берпи

Опуститесь на корточки, натянув полотенце между руками чуть ниже уровня подбородка. Выпрямитесь в положение стоя и поднимите прямые руки в воздух, как будто вы нажимаете на гирю над головой. Опустите полотенце на уровень бедер и подпрыгните через него, как через скакалку. (Размер вашего полотенца может усложнить эту часть! В этом случае мы просто предлагаем просто попрыгать на месте, чтобы активировать те же мышцы.) Переместитесь в боковое положение на полу, поддерживая вас руками, как если бы вы собирались сделать отжимание. Не отрывая рук от земли, подпрыгните так, чтобы ноги оказались рядом с руками, а бедра были в воздухе. Прыгните еще раз, оторвав руки от земли, чтобы оказаться в положении стоя. Повторите весь процесс еще раз из положения приседа.

Болгарский выпад назад с полотенцем над головой и боковое колено

В положении стоя поднимите прямые руки над головой, натянув полотенце между ладонями. Отведите правую ногу назад и сделайте выпад. Вернитесь в положение стоя и поднимите правую ногу вперед, согнув колено под прямым углом. В то же время опустите руки, чтобы постучать полотенцем по поднятому колену. Опустите правую ногу и снова поднимите руки, затем повторите с левой ногой.

Мега плио-скейтеры

Сверните полотенце по ширине и положите его на пол так, чтобы оно образовало тонкую прямую линию. Начав с обеих ног на левой стороне полотенца, встаньте, левая нога слегка согнута, правая нога позади вас, а правая ступня парит над полом. Для равновесия наклонитесь вперед так, чтобы кончик правой руки касался земли. Прыгните боком через полотенце, приземлившись на правую ногу, а левая позади вас и не касаясь земли. Вы будете выглядеть как соревнующийся конькобежец.

Ранее Фокус писал, что Холли, у которой сахарный диабет первого типа, рассказала о распорядке своего дня.