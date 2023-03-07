56-річна Геллі Беррі показала комплекс вправ для стрункої та підтягнутої фігури (відео)

Акторка займається з персональним тренером Пітером Лі Томасом, який працює з голлівудськими знаменитостями.

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Оскароносна голлівудська актриса Геллі Беррі — приклад жінки, над якою час не владний, якщо частину його присвячувати догляду за собою та фізичними вправами. У своєму віці вона може похвалитися практично ідеальною фігурою без зайвих кілограмів та целюліту. Знаменитість не приховує секретів своєї краси: постійна праця, здоровий спосіб життя та позитивний настрій. В останньому пості зірка показала силові тренування, де видно, що до занять вона ставиться з усією серйозністю.

На кадрі Геллі займається під наглядом зіркового тренера Пітера Лі Томаса. Вона виконує вправи з гантелями, балансує на півсфері з гирею, а також багато іншого. Такі вправи допомагають їй тримати тіло у тонусі.

У підписі до відео Геллі повідомила, що знімається у фільмі "Ніколи не відпускай", де стикається з багатьма фізичними навантаженнями, тому вирішила покращити форму за допомогою порад іменитого тренера.

Раніше тренер Геллі Беррі, який готував її до зйомок у картині "Забуті" кілька років тому, показав, як можна покращити фігуру за допомогою всього лише рушника і обійшовшись без дорогих тренувань у спортзалі. Він назвав п'ять вправ, які доступні у домашній обстановці. Ці вправи разом із ним робить і Геллі.

Присідання із рушником на прямих руках

Для цього модифікованого присідання тримайте руки прямо під кутом 90 градусів до тулуба. Розтягніть рушник між руками, ніби ви тримаєте штангу, і зробіть присідання, як завжди.

Повільний поворот із прямою рукою

Сядьте на підлогу, зігнувши коліна. Тримаючи руки прямо з рушником між ними, повільно поверніть живіт праворуч, поки права рука не торкнеться підлоги, потім поверніть ліворуч і повторіть.

Присідання, прес, стрибок, бурпі

Опустіться навпочіпки, натягнувши рушник між руками трохи нижче рівня підборіддя. Випряміться в положення стоячи і підніміть прямі руки в повітря, ніби ви натискаєте на гирю над головою. Опустіть рушник на рівень стегон і підстрибніть через нього, як через скакалку. (Розмір вашого рушника може ускладнити цю частину! У цьому випадку ми просто пропонуємо просто пострибати на місці, щоб активувати ті ж м'язи.) Перемістіться в бічне положення на підлозі, підтримуючи вас руками, якби ви збиралися зробити віджимання. Не відриваючи рук від землі, підстрибніть так, щоб ноги опинилися поруч із руками, а стегна були в повітрі. Стрибніть ще раз, відірвавши руки від землі, щоб опинитися в положенні стоячи. Повторіть весь процес ще раз із положення присіду.

Болгарський випад назад з рушником над головою та бічне коліно

У положенні стоячи підніміть прямі руки над головою, натягнувши рушник між долонями. Відведіть праву ногу назад та зробіть випад. Поверніться в положення стоячи та підніміть праву ногу вперед, зігнувши коліно під прямим кутом. У той же час опустіть руки, щоб постукати рушником по піднятому коліну. Опустіть праву ногу і знову підніміть руки, потім повторіть із лівою ногою.

Мега пліо-скейтери

Поверніть рушник по ширині і покладіть його на підлогу так, щоб він утворив тонку пряму лінію. Почавши з обох ніг на лівій стороні рушника, встаньте, ліва нога злегка зігнута, права нога позаду вас, а права ступня ширяє над підлогою. Для рівноваги нахиліться вперед так, щоб кінчик правої руки торкався землі. Стрибніть боком через рушник, приземлившись на праву ногу, а ліва позаду вас і не торкаючись землі. Ви виглядатимете як ковзаняр, що змагається.

Раніше Фокус писав, що Геллі, яка має цукровий діабет першого типу, розповіла про розпорядок свого дня.