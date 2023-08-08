Жерар Пике и Клара Чиа были замечены на прогулке в Барселоне (фото)

Как сообщалось ранее, футболист перевез новую девушку в дом, в котором ранее жила Шакира.

36-летний испанский футболист Жерар Пике был замечен со своей возлюбленной, 24-летней моделью Кларой Чиа Марти. Пара отправилась на обеденное свидание в Барселоне. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании шел рука об руку со своей девушкой в ресторан. Для прогулки он выбрал повседневный образ, надев темно-синюю футболку с короткими рукавами, голубые джинсы и пару кроссовок Nike.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Тем временем Клара сочетала свой ансамбль со своим спутником. Она надела пару широких брюк с синим узором, в которые заправила белую блузку на одно плечо. Модель дополнила наряд парой белых босоножек на каблуках с ремешками и черными солнцезащитными очками.

Их выход произошел после того, как Жерар перевез свою новую девушку Клару в дом, который он делил с бывшей женой Шакирой.

Напомним, Шакира и Пике были вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на ее песню чемпионата мира по футболу Waka Waka годом ранее. Осенью 2012 года Шакира в соцсетях сообщила фанатам, что беременна сыном звезды футбола. Всего через два года после рождения Милана артистка рассказала о новой беременности. Саша родился в 2015-м году.

Также Фокус писал, что Жерар Пике и Клара Чиа Марти собираются пожениться.