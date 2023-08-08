Дженнифер Лопес сменила сумку Birkin за $200 тысяч на сумку Jacquemus за $735 (фото)

Когда дело доходит до коллекции сумок, у Джей Ло очень большой ассортимент.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на улицы Парижа в уже по-настоящему осеннем образе, сменив редкую сумку Hermès Himalayan Birkin за 200 000 долларов, которую она взяла с собой в спортзал на прошлой неделе, на сравнительно недорогой аксессуар. Об этом пишет PageSix.

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Звезда фильма "Мать" надела расклешенные джинсы и кремовый блейзер, чтобы отправиться за покупками антиквариата в Городе Света. Свой образ знаменитость дополнила бежевым льняным шарфом Brunello Cucinelli (960 долларов), который обмотала вокруг шеи.

Хотя Лопес известна своей любовью к Birkin, для этого выхода она взяла с собой кремовую сумку Jacquemus Le Chiquito Moyen (735 долларов) со съемным ремешком.

Джей Ло собрала волосы в хвост, чтобы показать свои большие золотые серьги-кольца, добавив несколько золотых браслетов на одно запястье и теннисный браслет с бриллиантами, плетеный браслет Dior (420 долларов за два) и часы из розового золота на другой руке. Она носила два серебряных кольца вместе с нюдовым маникюром, завершив образ черными очками Isabel Marant (234 доллара) и туфлями на платформе Gucci.

Напомним, на прошлой неделе Джей Ло взяла в спортзал ультра-редкую сумку Hermès Himalayan Birkin. Изготовленные вручную из кожи нильского крокодила, Himalayan Birkin регулярно продаются на рынке перепродажи за 200 000 долларов и более. Версия с бриллиантами даже была продана на аукционе за ошеломляющие 380 000 долларов в 2017 году.

Лопес настолько фанатка желанной сумочки французского модного дома, что носит ее повсюду — от спортзала до гламурных вечеров — и у нее есть аксессуары Birkin самых разных цветов.

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