Кэтрин Зета-Джонс поздравила 23-летнего сына с днем рождения (фото)

Дилану Майклу Дугласу 8 августа 2023 исполнилось 23 года.

53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила с днем рождения своего сына от Майкла Дугласа. Архивными кадрами звезда экрана делится в Instagram.

Наследнику звездной пары 8 августа исполняется 23 года. Дилан Майкл Дуглас родился в Лос-Анджелесе в 2000 году.

Кэтрин Зета-Джонс опубликовала черно-белое архивное фото именинника с подписью "Прыгая в новый год. С днем рождения моего замечательного сына".

Также возлюбленная Майкла Дугласа показала видео, на котором маленький Дилан пытается открыть подарок на 3-й день рождения.

"20 лет назад в этот день. Ты наконец-то это распаковал?" — пошутила Кэтрин Зета-Джонс.

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Дилан Майкл Дуглас Фото: скріншот Дилан Майкл Дуглас Фото: скріншот

78-летний Майкл Дуглас и звезда фильма "Маска Зорро" поженились в 2000 году. От их союза подрастают двое детей — именинник Дилан и дочь Кэрис. У актера также есть 44-летний сын Кэмерон от предыдущего брака.

Майкл Дуглас с женой и сыном Фото: Getty Images

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала стильное пляжное платье на лето 2023.

Также Фокус писал о свидании Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс во время итальянского отпуска.