53-летняя Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала стройные ноги в пляжном платье

Знаменитость вместе с мужем отдыхает в Италии.

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала длинные и стройные ноги. Фотографией, на которой знаменитость позирует на яхте, она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Актриса "Маски Зорро" уже пару недель отдыхает в Италии со своим супругом, 78-летним американским актером и продюсером Майклом Дугласом. На снимке Кэтрин отдыхала на диване в синем пляжном платье с узорами и смелым разрезом до талии.

Кэтрин Зета-Джонс Фото: Instagram @catherinezetajones

Она выглядела непринужденно в наряде, который она накинула поверх черного купальника и дополнила подходящей повязкой на голове. Зета-Джонс дополнила образ ослепительным ожерельем и серьгами-кольцами. Красавица-брюнетка чувствовала себя комфортно в паре шлепанцев и защищалась от яркого солнца парой круглых солнцезащитных очков.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс повторила образ Джессики Симпсон. Актриса была замечена в фиолетовом платье с декольте на свидании с Майклом Дугласом в Портофино, а певица была в таком наряде на церемонии вручения наград VH1 Awards 2005.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отдыхают на роскошной яхте в Портофино.