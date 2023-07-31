Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отдыхают на роскошной яхте в Портофино (фото)

Одна из самых прочных пар Голливуда проводит отпуск на итальянском побережье.

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53-летняя британская оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, 78-летним американским актером и продюсером Майклом Дугласом, провели день на роскошной яхте в Портофино, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

Обладательница "Оскара" выглядела непринужденно и шикарно в макси-платье с вырезом на шее в стиле бохо. Кинозвезда дополнила свой наряд ожерельем из бисера и крупными золотыми серьгами. Массивные солнцезащитные очки завершили образ Кэтрин, а свои черные волосы она собрала в низкий пучок.

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Между тем, Майкл был в бордовых шортах, которые он сочетал с серой футболкой, дополнив свой образ черной бейсболкой и солнцезащитными очками с прозрачной оправой.

К дуэту, который наслаждался шведским столом, присоединилось множество друзей на борту яхты.

Майкл женат на Кэтрин, которая моложе его на 25 лет, с 2000 года. Пара связала себя узами брака в отеле Plaza в Нью-Йорке после того, как они начали встречаться двумя годами ранее, и превратились в одну из самых крепких пар Голливуда.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Зета-Джонс показала стильный купальник с глубоким вырезом.