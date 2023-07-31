Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відпочивають на розкішній яхті в Портофіно (фото)

Одна з найміцніших пар Голлівуду проводить відпустку на італійському узбережжі.

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53-річна британська оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс разом із чоловіком, 78-річним американським актором і продюсером Майклом Дугласом, провели день на розкішній яхті в Портофіно, Італія. Про це пише Daily Mail.

Володарка "Оскара" мала невимушений і шикарний вигляд у максі-сукні з вирізом на шиї в стилі бохо. Кінозірка доповнила своє вбрання намистом з бісеру і великими золотими сережками. Масивні сонцезахисні окуляри завершили образ Кетрін, а своє чорне волосся вона зібрала в низький пучок.

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Тим часом Майкл був у бордових шортах, які він поєднував із сірою футболкою, доповнивши свій образ чорною бейсболкою і сонцезахисними окулярами з прозорою оправою.

До дуету, який насолоджувався шведським столом, приєдналося безліч друзів на борту яхти.

Майкл одружений з Кетрін, яка молодша за нього на 25 років, з 2000 року. Пара пов'язала себе узами шлюбу в готелі Plaza в Нью-Йорку після того, як вони почали зустрічатися двома роками раніше, і перетворилися на одну з найміцніших пар Голлівуду.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Зета-Джонс показала стильний купальник з глибоким вирізом.