Семья Бекхэмов отдыхает в Канаде на яхте (фото)
12-летняя Харпер впервые покаталась на серфе.
Виктория и Дэвид Бекхэм отдыхают на яхте в Канаде. Снимками летнего отпуска многодетная мама делится в Instagram.
"Самые идеальные несколько дней в Мускоце с прекрасными друзьями (и да, это я и водные лыжи)", — написала Виктория.
В частности, британская певица и дизайнер показала, как они катаются на серфе и водных лыжах.
Для отдыха звезда соцсетей выбрала total-black образ с черной кепкой и массивными очками. Между тем Дэвид, который обнимал жену для фото, был в малиновых шортах, демонстрируя свои многочисленные татуировки.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
12-летняя Харпер также была с родителями и позировала для фото в объятиях Дэвида.
А Круз показался на видео в соцсети Виктории, демонстрируя свои навыки катания на серфе.
"Ты выглядишь так круто", — написала звезда.
В общем все присутствующие члены семьи Бекхэм покатались на серфе, а для Харпер это был первый раз.
Напомним, Дэвид Бекхэм с младшим сыном и Остином Батлером подняли поваленное дерево на дороге в Канаде.
Также Фокус писал о двойном свидании семьи Бекхэм и Лео Месси с его женой в Майами.