Семья Бекхэмов отдыхает в Канаде на яхте (фото)

12-летняя Харпер впервые покаталась на серфе.

Виктория и Дэвид Бекхэм отдыхают на яхте в Канаде. Снимками летнего отпуска многодетная мама делится в Instagram.

"Самые идеальные несколько дней в Мускоце с прекрасными друзьями (и да, это я и водные лыжи)", — написала Виктория.

В частности, британская певица и дизайнер показала, как они катаются на серфе и водных лыжах.

Для отдыха звезда соцсетей выбрала total-black образ с черной кепкой и массивными очками. Между тем Дэвид, который обнимал жену для фото, был в малиновых шортах, демонстрируя свои многочисленные татуировки.

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Семья Бекхэмов отдыхает в Канаде

12-летняя Харпер также была с родителями и позировала для фото в объятиях Дэвида.

А Круз показался на видео в соцсети Виктории, демонстрируя свои навыки катания на серфе.

Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот

"Ты выглядишь так круто", — написала звезда.

В общем все присутствующие члены семьи Бекхэм покатались на серфе, а для Харпер это был первый раз.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Фото: Victoria Beckham/Instagram Круз Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Напомним, Дэвид Бекхэм с младшим сыном и Остином Батлером подняли поваленное дерево на дороге в Канаде.

Также Фокус писал о двойном свидании семьи Бекхэм и Лео Месси с его женой в Майами.