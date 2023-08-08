Вышел трейлер второго сезона мультсериала "Я есть Грут"

Озвучил Грута Вин Дизель, и в новом сезоне зрители увидят еще больше принлючений "веточки, создающей проблемы".

Компания Disney представила официальный трейлер второго сезона сериала "Я есть Грут", премьера которого состоится на Disney+ уже 6 сентября, в Национальный день посадки леса. На этот раз Малыш Грут исследует вселенную и не только на борту космических кораблей Стражей Галактики, сталкиваясь лицом к лицу — или нос к носу — с новыми красочными существами и окружающей средой.

Первый сезон был запущен в прошлом году с пятью эпизодами и получил позитивные оценки критиков и зрителей. Столько же эпизодов войдет и во второй. Маленького Грута озвучит Вин Дизель, а Брэдли Купер подарит свой голос Ракете.

Сценаристом и режиссером всех пяти эпизодов снова выступила Керстен Лепоре, работавшая над мультсериалом "Время приключений" и "Марселем, ракушкой в ботинках".

В одной из историй здесь останавливается космический корабль с грузовиком с мороженым, в другой рассказывается, как у Грута есть нос, в третьей показано, как он строит робота-убийцу в виде снеговика.

"Я есть Грут" – это сериал-антология, основанный на персонаже комиксов Marvel Груте, созданный вдохновителем Marvel Стэном Ли вместе с Ларри Либером и Джеком Кирби. Первый сезон считается частью четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel, а второй сезон включен в пятую фазу.

"На него так весело смотреть. Для него было так весело писать. Все, что нам нужно было сделать, это просто придумать эти действительно обычные детские сценарии, а затем, как только вы добавляете в них Грута, они внезапно становятся намного интереснее, смешнее и бесконечно веселее. Я очень рада за зрителей, которые, как я знаю, уже питают слабость к Малышу Груту. Я очень рада, что они узнают больше об этом персонаже через эти короткометражки", – заявила Лепоре.

Ранее Фокус писал, что в мае вышла заключительная часть трилогии "Стражи Галактики". Она завершила космическую трилогию режиссера Джеймса Ганна и собрала в прокате более 800 млн долларов.