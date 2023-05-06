"Стражи Галактики 3". Революционный боевик Marvel о будущем, когда собака Павлова предъявит счет доктору

Режиссер Джеймс Ганн снял динамичный и красочный фильм-пророчество, поставив эффектную точку в трилогии "Стражей Галактики".

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Главная кинопремьера мая — "Стражи Галактики. Часть 3", которая завершает космическую трилогию режиссера Джеймса Ганна.

Мир, который он показал, — крайне оригинален и даже революционен. На сегодня на Rotten Tomatoes 80% от критиков и 96 % от зрителей, хотя фильм совсем непрост. Он отличается от предыдущих "Стражей" и задевает серьезные вопросы, доводя ответы на них до анекдотически-трагедийного фарса.

"Стражи Галактики 3" — это лихое кинопророчество о генномодифицированном будущем. Ганн в сатирической форме спрашивает своим масштабным полотном: если бы человек стал Богом и стал направлять путь эволюции, к чему бы это привело? Если бы собака Павлова предъявила счет ученому за свои страдания? Где тот этический предел, куда нас может завести применение ГМО, которые создавались из самых радужных побуждений? Но все это было бы скучно, если бы не было приправлено кучей сочных драк, отчаянных приключений, забавных шуток, сентиментальных эпизодов и историей не слишком удачного ухаживания главного героя за своей бывшей.

Итак: "Стражи Галактики 3". Фокус разбирается в нюансах громкой премьеры.

Джеймсу Ганну явно удалось на высокой ноте завершить трилогию "Стражей Галактики" от Marvel. Как известно, режиссера уже переманили к себе их прямые конкуренты, теперь Ганн — сопредседатель и со-генеральный директор DC Studios. Он сделал впечатляющим свой последний аккорд в Marvel. И, конечно, после успеха третьей части "Стражей" (мы почти не сомневаемся в нем) франшизу продлят, но уже не с Джеймсом Ганном в качестве режиссера и сценариста. А ведь перед запуском "Стражей Галактики 3" компания Disney, курировавшая проект, попросила его очистить кресло режиссера. Возможно, его идеи показались им слишком революционными. Но потом они опомнились, вернув мастеру трон. И не прогадали.

Не хочется спойлерить, поэтому просто пройдемся по реперным точкам проекта.

"Стражи Галактики 3" — сплошное ГМО

Главное революционное решение внутри фильма "Стражи Галактики 3" — это демонстрация биомодифицированной вселенной, созданной Великим Эволюционером (Чаквуди Ивуджи). Здесь режиссерская фантазия достигла своих пределов. ГМО это все: планета, реки, озера, берега, обыватели. В общем, в этом мире нет ни животных, ни людей: все коты в сапогах и свиньи — в шляпах. Из минеральных и металлических материалов — только чипы. Но даже пульты управления, чтобы вы понимали — нечто биологическое. Если и попадается человеческое лицо в этом генном зверинце — оно в ореоле лучезарного сияния.

Здесь Ганн просто не по-детски разгулялся вместе со своей фантазией, как, например, Терри Гиллиам в "Вображариуме доктора Парнаса" (2009). Но у Гиллиама всегда было неплохо с воображением, а слабо с сюжетной составляющей. Ганн и здесь безупречен.

Он внятно продолжает все сюжетные линии предыдущих серий и производит массу отличных трансформаций со всеми персонажами.

"Стражи Галактики 3" — трансформации

Звездный лорд Питер Куилл (Крис Пратт) никак не может пробудить эротические воспоминания у своей бывшей подружки Гаморы (Зои Салдана). Но сердце зеленолицой красавицы понемногу тает от его поведения, исключая космические запои Звездного.

Пожалуй, наиболее крутое преображение произошло с Драксом Разрушителем, который, несмотря на свою туповатость, вдруг обнаружил в себе способности Макаренко и стал межгалактическим "наставником юных". За грубостью скрывалось нежное сердце.

Центральный конфликт фильма — между енотом Ракетой и его создателем Великим Эволюционером. Последний был гением, но у него не хватало того, что, оказывается, с избытком было в Драксе — любви.

Енот Ракета из эпопеи "Стражи Галактики"

Ганн последовательно, шаг за шагом, всю картину разжигает ненависть в зрительских сердцах. И возмездие, конечно, придет. Пусть и с большим опозданием: это все равно как собака Павлова решила, наконец, выставить счет доктору. Частично эта тема затрагивается в "Бегущем по лезвию" (1981) Ридли Скотта, но тут она выведена масштабнее. Действие будет даже переходить в видения главных героев, что для фильмов по комиксам — крайне дерзкий ход уровня "оскароносного" мультфильма "Душа" (2022).

Отступать некуда

В картине показана высочайшая скоординированность действий всей команды "Стражей Галактики" — при том, что они все очень разные и все время вспыхивают конфликты и продолжалается грызня между собой, особенно это касалось ревнивых девушек.

Будут в ленте и обещанный Сильвестр Сталлоне, и Натан Филлион ("Касл"), которые немного добавят ностальгических нот вместе с поп-музыкой 1970-1980-х.

"Стражи Галактики 3" — это кинопророчество, ромком, боевик, социальная фантастика

Будет и особенно ценимая мной сцена (которая есть в ролике), когда герои идут ва-банк. Когда все: или пан, или пропал. Когда пофиг — выживешь ты ли нет. Когда тебя достали. Когда отступать некуда. Когда мосты сожжены. И внутренне собран, а походка , наоборот, становится расслабленной — ведь терять больше нечего: самурайское решение принято.

И все члены команды "Стражей Галактики" под грозные гитарные рифы идут такой внешне расслабленной походкой на главную битву. Эх! Это надо видеть — идите в кино: насладитесь.

Два с половиной часа пролетят незаметно. В одном флаконе — это кинопророчество, ромком, боевик, социальная фантастика, трагедия и разговор на тему: там, где заканчивается любовь, начинается всепожирающий эгоизм и наоборот. Но, главное, что все это работает.

Предполагаем, что этот фильм, как в свое время "Шрек" в анимации, начнет кардинально менять отношение к картинам по комиксам на более серьезное: пора уже им попадать в номинации на "Оскар" не только за визуальные эффекты.

Трейлер "Стражей Галактики"

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