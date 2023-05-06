"Вартові Галактики 3". Революційний бойовик Marvel про майбутнє, коли собака Павлова пред'явить рахунок лікарю

Режисер Джеймс Ганн зняв динамічний і яскравий фільм-пророцтво, поставивши ефектну крапку в трилогії "Вартових Галактики".

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Головна кінопрем'єра травня — "Вартові Галактики. Частина 3", яка завершує космічну трилогію режисера Джеймса Ганна.

Світ, який він показав, є вкрай оригінальним і навіть революційним. На сьогодні на Rotten Tomatoes 80% від критиків та 96% від глядачів, хоча фільм зовсім непростий. Він відрізняється від попередніх "Вартових" і зачіпає серйозні питання, доводячи відповіді на них до анекдотично-трагедійного фарсу.

"Вартові Галактики 3" — це хвацьке кінопророцтво про генномодифіковане майбутнє. Ганн у сатиричній формі запитує своїм масштабним полотном: якби людина стала Богом і стала спрямовувати шлях еволюції, до чого це призвело б? Якби собака Павлова пред'явила рахунок вченому за свої страждання? Де та етична межа, куди нас може завести застосування ГМО, які створювалися через найрайдужніші спонукання? Але все це було б нудним, якби не було приправлене купою соковитих бійок, відчайдушних пригод, кумедних жартів, сентиментальних епізодів та історією не надто вдалих залицянь головного героя своєї колишньої.

Отже: "Вартові Галактики 3". Фокус розбирається в нюансах гучної прем'єри.

Джеймсу Ганну явно вдалося на високій ноті завершити трилогію "Вартових Галактики" від Marvel. Як відомо, режисера вже переманили до себе їхні прямі конкуренти, тепер Ганн — співголова та співгенеральний директор DC Studios. Він зробив разючим свій останній акорд у Marvel. І, звичайно, після успіху третьої частини "Вартових" (ми майже не сумніваємося в ньому) франшизу продовжать, але вже не з Джеймсом Ганном як режисером і сценаристом. Адже перед запуском "Вартових Галактики 3" компанія Disney, яка курирувала проєкт, попросила його звільнити крісло режисера. Можливо, його ідеї видалися їм надто революційними. Але потім вони схаменулися, повернувши майстру трон. І не помилилися.

Не хочеться спойлерити, тому просто пройдемося по реперних точках проєкту.

"Вартові Галактики 3" — суцільне ГМО

Головне революційне рішення всередині фільму "Вартові Галактики 3" — це демонстрація біомодифікованого всесвіту, створеного Великим Еволюціонером (Чаквуді Івуджі). Тут режисерська фантазія досягла своїх меж. ГМО — це все: планета, річки, озера, береги, люди. Загалом у цьому світі немає ні тварин, ні людей: лише коти в чоботях і свині — у капелюхах. Із мінеральних і металевих матеріалів — лише чипи. Але навіть пульти керування, щоб ви розуміли, щось біологічне. Якщо й трапляється людське обличчя в цьому генному звіринці, воно в ореолі променистого сяйва.

Тут Ганн просто не по-дитячому розгулявся разом зі своєю фантазією, як, наприклад, Террі Гілліам у "Імаджинаріумі доктора Парнаса" (2009). Але в Гілліама завжди було непогано з уявою, а слабко із сюжетною складовою. Ганн і тут бездоганний.

Він виразно продовжує всі сюжетні лінії попередніх серій і робить безліч відмінних трансформацій із усіма персонажами.

"Вартові Галактики 3" — трансформації

Зоряний лорд Пітер Квілл (Кріс Пратт) ніяк не може пробудити еротичні спогади у своєї колишньої подружки Гамори (Зої Салдана). Але серце зеленоокої красуні потроху тане від його поведінки, виключаючи космічні запої Зоряного.

Мабуть, найкрутіше перетворення відбулося з Драксом Руйнівником, який, попри свою тупуватість, раптом виявив у собі здібності Макаренка та став міжгалактичним "наставником юних". За грубістю ховалося ніжне серце.

Центральний конфлікт фільму — між єнотом Ракетою та його творцем Великим Еволюціонером. Останній був генієм, але в нього не вистачало того, що, виявляється, з надлишком було в Драксі — любові.

Єнот Ракета з епопеї "Вартові Галактики"

Ганн послідовно, крок за кроком, всю стрічку розпалює ненависть у серцях глядачів. І відплата, звичайно, прийде. Нехай і з великим запізненням: це все одно, якби собака Павлова вирішила нарешті виставити рахунок лікарю. Частково ця тема торкається в "Тому, що біжить по лезу" (1981) Рідлі Скотта, але тут вона виведена масштабніше. Дія навіть переходитиме в бачення головних героїв, що для фільмів за коміксами — вкрай зухвалий перебіг рівня "оскароносного" мультфільму "Душа" (2022).

Відступати нема куди

У стрічці показана найвища скоординованість дій усієї команди "Вартових Галактики" — це з тим, що вони всі дуже різні, і весь час спалахують конфлікти й триває гризня між собою, особливо це стосувалося ревнивих дівчат.

Будуть у стрічці й обіцяний Сільвестр Сталлоне, і Натан Філліон ("Касл"), які трохи додадуть ностальгічних нот разом із попмузикою 1970-1980-х.

"Вартові Галактики 3" — це кінопророцтво, ромком, бойовик, соціальна фантастика

Буде і особливо цінна для мене сцена (яка є в ролику), коли герої йдуть ва-банк. Коли все: або пан, або пропав. Коли пофіг, чи виживеш ти, чи ні. Коли тебе дістали. Коли відступати немає куди. Коли мости спалені. І внутрішньо зібраний, а хода, навпаки, стає розслабленою — втрачати більше нічого: самурайське рішення ухвалене.

І всі члени команди "Вартових Галактики" під грізні гітарні рифи йдуть такою зовні розслабленою ходою на головну битву. Ех! Це треба бачити — йдіть у кіно: насолоджуйтеся.

Дві з половиною години пролетять непомітно. В одному флаконі — це кінопророцтво, ромком, бойовик, соціальна фантастика, трагедія та розмова на тему: там, де закінчується любов, починається всепоглинальний егоїзм і навпаки. Але головне, що все це працює.

Припускаємо, що цей фільм, як свого часу "Шрек" в анімації, почне кардинально змінювати ставлення до стрічок за коміксами на серйозніше: настав час їм потрапляти в номінації на "Оскар" не лише за візуальні ефекти.

Трейлер "Вартових Галактики"

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