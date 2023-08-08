Бывшая жена Кевина Костнера наконец покинула его имение

Кристин Баумгартнер переехала в дом в Санта-Барбаре, аренда которого стоит 35 тысяч долларов в месяц.

Кевин Костнер добился своего, его бывшая жена Кристин Баумгартнер покинула семейный дом за 145 миллионов долларов, а также дом для прислуги, когда ее выселили на прошлой неделе. Теперь она снимает дом в Санта-Барбаре. Об этом пишет Daily Mail.

Костнер и его адвокаты через суд приказали ей освободить собственность в прошлом месяце. Но Кристин сопротивлялась до последнего, отмечая, что найти подходящее жилье не так просто.

Но теперь она сняла дом в Санта-Барбаре в 10 милях от ее бывшего жилища за 35 тысяч долларов в месяц.

Кристин Баумгартнер подала на развод с актером "Йеллоустона" в мае после 18 лет брака и троих детей.

В новом доме Кристин четыре спальни и четыре ванные комнаты, а также такие удобства, как бассейн, место для костра и площадка для барбекю. Роскошный дом окружен зелеными кустарниками и находится в престижном калифорнийском районе.

После ее переезда 28 июля из основного дома инсайдер сообщил, что мать троих детей остановилась "в доме меньшего размера" на территории имения. В домике раньше жила прислуга.

Но Кевин Костнер требовал, чтобы она освободила территорию. Так что женщине пришлось спешно искать новое жилье. Она нашла жилище рядом со своим бывшим домом, чтобы быть рядом с тремя своими детьми от Костнера: 16-летним Кейденом, 14-летним Хейс и 13-летней Грейс, которые "вернутся в школу осенью со своими друзьями" в ближайшие месяцы.

Баумгартнер, дизайнер сумок, "пытается сохранить все как можно более нормальным" в неспокойное время для семьи, сообщил источник.

Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер Фото: Getty Images

Баумгартнер, который подал на развод со звездой Йеллоустона в мае, жаловалась на то, что изо всех сил пытается найти подходящее жилье в этом районе.

С момента начала разбирательства развод был далеко не мирным: Костнер утверждал, что его бывшая отказалась покинуть особняк, несмотря на то, что он дал ей 1,45 миллиона долларов на новое место жительства. Кристин заявляла, что актер пытался сделать ее и их детей "бездомными".

А после актер строго контролировал то, что она забирает из их бывшего общего дома.

Драма возвращается на несколько недель назад, когда Костнер попросил ее выйти из дома, тогда основное внимание было уделено тому, что она планировала взять с собой, когда уйдет.

"Он хочет ее унизить. Дело не в доме, а в том, чтобы превратить жизнь Кристины в сущий ад из-за развода", — рассказал близкий друг Кристины.

Согласно сообщению ET, Баумгартнер поделилась новыми юридическими документами, в которых она будет показывать фотографии в формате PDF адвокатам Кевина того, что она планирует забрать из особняка мужа.

В прошлом месяце судья постановил, что она должна посоветоваться с Кевином, прежде чем забрать какое-либо имущество из поместья. Ей запретили брать с собой предметы искусства, мебель, мебель или бытовую технику без его явного согласия.

Это произошло после того, как он обвинил ее в ограблении дома, в котором они ранее жили.

Через своего адвоката звезда "Телохранителя" обвинил свою бывшую жену в том, что она забрала его вещи "без его ведома или согласия".

Баумгартнер ранее писала в судебных документах, что она не решалась покинуть свой дом, не имея плана и финансирования, хотя бы ради своих детей, которых она не хочет заставлять переезжать несколько раз.

Она утверждала, что Кевин Костнер хочет, чтобы она арендовала дом без финансового плана. "Однако мне нужно думать о наших троих детях. Взять на себя аренду, которую я не могу себе позволить, противоречит их интересам, особенно потому, что это в конечном итоге приведет к многочисленным переездам. Моей целью было и остается поддерживать как можно большую стабильность для наших детей, что включает в себя наличие надлежащих ресурсов и плана", — заявила Кристин.

Адвокаты Кевина Костнера обвинили Кристин Баумгартнер в том, что она купила дорогой автомобиль перед тем, как подать на развод, также они утверждают, что она все спланировала заранее.

Напомним, пока его жена переезжала и перевозила вещи, Кевин Костнер уехал с детьми в Аспен, где у него есть еще один дом.