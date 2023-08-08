Тайка Вайтити признался, что не делал Рите Оре предложение

Звездная пара сыграла свадьбу в августе 2022 года.

47-летний новозеландский режиссер Тайка Вайтити признался, что он не делал предложение Рите Оре. Об этом пишет Vogue.

Вайтити рассказал о своей помолвке с певицей албанского происхождения, отметив, что на самом деле это она задала важный вопрос.

Режиссер фильма "Тор: Любовь и гром" вспомнил момент, как 32-летняя Рита Ора попросила его жениться на ней год назад.

"Она сделала мне предложение, и я мгновенно сказал "да", — сказал он изданию.

Ора сделала предложение режиссеру во время их отпуска в Палм-Спрингс летом 2022 года, всего за несколько недель до того, как пара поженилась на импровизированной церемонии в их доме в Лос-Анджелесе в августе.

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"Там было примерно восемь человек — только близкие друзья, семья и родители в Zoom", — сказал Вайтити.

Рита Ора и Тайка Вайтити Фото: Getty Images

Английская певица выбрала для важного дня два образа от Тома Форда, сначала надев платье с рюшами и глубоким декольте, а затем прозрачный топ с белым кружевным бюстгальтером и брюками.

А муж Оры был в костюме Brunello Cucinelli в тонкую тонкую полоску.

Рита Ора и Тайка Вайтити

Напомним, Рита Ора провела время с детьми мужа.

Также Фокус писал о первых фото с тайной свадьбы Риты Оры и Тайки Вайтити.