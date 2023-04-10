Любящая мачеха: Рита Ора провела время с детьми Тайки Вайтити (фото)

Рита Ора выглядела счастливой, когда проводила время с супругом и его детьми в парке аттракционов.

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32-летняя британская певица Рита Ора была замечена в парке аттракционов в Сиднее вместе с 47-летним мужем, режиссером Тайкой Вайтити и его двумя дочерьми. Об этом пишет Daily Mail.

Любящая мачеха Рита провела время с 7-летней Матеву и 10-летней Те на сиднейской ярмарке, в частности они покатались на бамперных машинках и высоких качелях. Рита продемонстрировала свои загорелые ноги, одев короткие черные шорты, которые она сочетала с простой белой майкой и кроссовками New Balance 550. Свой образ поп-звезд дополнила солнцезащитными очками и серой бейсболкой.

Ее муж Тайка был в фиолетовой футболке, полосатой рубашке, брюках цвета хаки и белых кроссовках. Свой образ он завершил поясной сумкой, солнцезащитными очками и ярко-красной бейсболкой.

Кинорежиссер Тайка делит двоих детей со своей бывшей женой Челси Уинстенли, с которой он расстался в 2018 году после семи лет брака.

Напомним, в прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу. А в начале февраля она первый раз показала свои кольца, которые как оказалось, она выбрала для себя самостоятельно.

Ранее Фокус писал, что Рита Ора появилась в полупрозрачном наряде во время выступления на Spotify.