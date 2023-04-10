Любляча мачуха: Ріта Ора провела час із дітьми Тайки Вайтіті (фото)

Рита Ора виглядала щасливою, коли проводила час із чоловіком та його дітьми у парку атракціонів.

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32-річну британську співачку Ріту Ору помітили у парку атракціонів у Сіднеї разом із 47-річним чоловіком, режисером Тайкою Вайтіті та його двома доньками. Про це пише Daily Mail.

Любляча мачуха Ріта провела час із 7-річною Матевою та 10-річною Те на сіднейському ярмарку, зокрема вони покаталися на бамперних машинках та високих гойдалках. Ріта продемонструвала свої засмаглі ноги, одягнувши короткі чорні шорти, які вона поєднувала із простою білою майкою та кросівками New Balance 550. Свій образ поп-зірка доповнила сонцезахисними окулярами та сірою бейсболкою.

Її чоловік Тайка був у фіолетовій футболці, смугастій сорочці, штанах кольору хакі та білих кросівках. Свій образ він завершив поясною сумкою, сонцезахисними окулярами та яскраво-червоною бейсболкою.

Кінорежисер Тайка ділить двох дітей зі своєю колишньою дружиною Челсі Вінстенлі, з якою він розлучився у 2018 році після семи років шлюбу.

Нагадаємо, минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайку Вайтіті, з яким зустрічалася близько року. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відзначили цю подію у вузькому колі родичів та близьких друзів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля. А на початку лютого вона вперше показала свої кільця, які виявилася для себе самостійно.

Раніше Фокус писав, що Ріта Ора з'явилася у напівпрозорому вбранні під час виступу на Spotify.