Ріта Ора з'явилася в напівпрозорому вбранні під час виступу на Spotify

Ріта Ора виступила наживо на заході Spotify Stream On у Лос-Анджелесі.

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32-річна британська співачка Ріта Ора блискуче виступила в пікантному напівпрозорому ансамблі на вечірці в Roxy Theatre. Про це пише Daily Mail.

Зірка албанського походження продемонструвала шикарну фігуру в топі у сіточку. Для виступу на концерті Ріта обрала чорну спідню білизну та шкіряні чорні штани з вирізами на стегнах.

Знаменитість доповнила свій яскравий образ чорною хутряною накидкою. Макіяж Ора зробила з акцентом на очах.

На зірковому заході також були присутні Ед Ширан, Емма Чемберлен, Дженніфер Лопес, Гвен Стефані та Холзі.

Нагадаємо, минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайку Вайтіті, з яким зустрічалася близько року. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відзначили цю подію у вузькому колі родичів і близьких друзів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля. А на початку лютого Ріта вперше показала свою обручку, яку виявилося, вона обрала для себе самостійно.

Також Фокус писав, що Ріта Ора показала, як вона тримає себе у формі, поділившись у своєму Instagram-акаунті деякими фотографіями та кліпами зі своїх тренувань.