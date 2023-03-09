Рита Ора появилась в полупрозрачном наряде во время выступления на Spotify

Рита Ора выступила вживую на мероприятии Spotify Stream On в Лос-Анджелесе.

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32-летняя британская певица Рита Ора блистала выступила в пикантном полупрозрачном ансамбле на вечеринке в Roxy Theatre. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда албанского происхождения продемонстрировала шикарную фигуру в топе в сеточку. Для выступления на концерте Рита выбрала черное нижнее белье и кожаные черные брюки с вырезами на бедрах.

Знаменитость дополнила свой яркий образ черной меховой накидкой. Макияж Ора сделала с акцентом на глазах.

На звездном мероприятии также присутствовали Эд Ширан, Эмма Чемберлен, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани и Холзи.

Напомним, в прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу. А в начале февраля она первый раз показала свои кольца, которые как оказалось, она выбрала для себя самостоятельно.

Также Фокус писал, что Рита Ора показала, как она держит себя в форме, поделившись в своем Instagram-аккаунте некоторыми фотографиями и клипами со своих тренировок.