32-летняя Рита Ора демонстрирует стройную фигуру на тренировке (видео)

Знаменитость никогда не стесняется хвастаться своим подтянутым телосложением.

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32-летняя британская певица Рита Ора показала, как она держит себя в форме, поделившись в своем Instagram-аккаунте некоторыми фотографиями и клипами со своих тренировок в прошлые выходные. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда албанского происхождения продемонстрировала свой подтянутый и загорелый пресс в черном спортивном топике и соответствующих леггинсах во время упражнений.

В одном видеоролике она выполнила скандинавские сгибания подколенного сухожилия, в то время как в другом она использовала тренажер для ног.

Она надела черную кепку и заколола свои кудрявые светлые локоны назад, выбрав минимальный макияж.

Напомним, в прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу. А в начале февраля она первый раз показала свои кольца, которые как оказалось, она выбрала для себя самостоятельно.

Также Фокус писал, что Рита Ора снялась в откровенной фотосессии для обложки GQ Hype.