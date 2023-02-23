32-річна Ріта Ора демонструє струнку фігуру на тренуванні (відео)
Знаменитість ніколи не соромиться хвалитися своєю підтягнутою статурою.
32-річна британська співачка Ріта Ора показала, як вона тримає себе у формі, поділившись у своєму Instagram-акаунті деякими фотографіями та кліпами зі своїх тренувань минулими вихідними. Про це пише Daily Mail.
Зірка албанського походження продемонструвала свій підтягнутий та засмаглий прес у чорному спортивному топіку та відповідних легінсах під час вправ.
В одному відеоролику вона виконала скандинавські згинання підколінного сухожилля, тоді як в іншому вона використовувала тренажер для ніг.
Вона одягла чорну кепку і заколола свої кучеряві світлі локони назад, вибравши мінімальний макіяж.
Нагадаємо, минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайку Вайтіті, з яким зустрічалася близько року. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відзначили цю подію у вузькому колі родичів та близьких друзів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля. А на початку лютого вона вперше показала свої перстні, які виявилося, вона обрала для себе самостійно.
Також Фокус писав, що Ріта Ора знялася у відвертій фотосесії для обкладинки GQ Hype.