Второй раз за неделю: в работе популярного стримингового сервиса снова произошел масштабный сбой (фото)

Популярный стриминговый и музыкальный сервис Spotify в очередной раз пережил масштабный сбой в работе. За последнюю неделю платформа уже дважды сталкивается с проблемами в работе сервиса, а причины сбоев остаются неизвестными.

Related video

Об этом сообщают данные ресурса Downdetector.

По данным ресурса, в 14:15 поступило почти 1950 сообщений о сбоях в работе Spotify. Впоследствии мониторинговая группа сообщила 1767 сообщений о проблемах с обслуживанием.

Сообщение о сбоях в Spotify (фото: скриншот с downdetector.com)

Ранее мониторинговые команды сообщали, что 16 апреля платформа потерпела масштабный сбой. Тогда пользователи сказали, что платформа не загружается через приложение или рабочий стол и что они не могут слушать песни или искать их.

В то же время в Spotify сообщили, что ей известно об имеющихся проблемах. Команда работает над устранением проблемы и отрицает факт хакерской атаки на стриминговый сервис.

"Мы знаем о сбое и работаем над его скорейшим устранением. Сообщения о том, что это взлом системы безопасности, являются ложными", — сообщили в блоге Spotify в X

Уведомление команды Spotify о сбое (скриншот из SpotifyStatus/X)

По состоянию на 22:55 по киевскому времени, сервис функционирует в стабильном режиме без задержек и проблем как в мобильных приложениях, так и в доступе через планшеты и персональные компьютеры.

Ранее стало известно, что Spotify удалил страницы российских подсанкционных певцов. Теперь в Spotify больше нельзя послушать музыку Полины Гагариной, Shaman, группы "Любэ", Григория Лепса, Юлии Чичериной и Олега Газманова.

Впоследствии сервис сообщил о самых прослушиваемых украинских артистах 2024 года и топтреках. Лидером по прослушиваниям стала Klavdia Petrivna, а главным треком — "Teresa & Maria" от Alyona Alyona и Jerry Heil.