Вдруге за тиждень: популярний стримінговий сервіс знову зазнав масштабного збою (фото)

Популярний стримінговий та музичний сервіс Spotify вчергове зазнав масштабного збою. За останній тиждень платформа вже двічі стикається з проблемами у роботі сервісу, а причини збоїв залишаються невідомими.

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Про це повідомляють дані ресурсу Downdetector.

За даними ресурсу, о 14:15 надійшло майже 1950 повідомлень про збої в роботі Spotify. Згодом моніторингова група повідомила 1767 повідомлень про проблеми з обслуговуванням.

Повідомлення про збої у Spotify (фото: скриншот з downdetector.com)

Раніше моніторингові команди повідомляли, що 16 квітня платформа зазнала масштабного збою. Тоді користувачі сказали, що платформа не завантажується через додаток або робочий стіл і що вони не можуть слухати пісні або шукати їх.

Водночас у Spotify повідомили, що їй відомо наявні проблеми. Команда працює над усуненням проблеми та заперечує факт хакерської атаки на стримінговий сервіс.

"Ми знаємо про збій і працюємо над його якнайшвидшим усуненням. Повідомлення про те, що це злам системи безпеки, є неправдивими", – повідомили в блозі Spotify в X

Повідомлення команди Spotify про збій (скриншот із SpotifyStatus/X)

Станом на 22:55 за київським часом, сервіс функціонує в стабільному режимі без затримок і проблем як мобільних додатках, так і в доступі через планшети та персональні комп'ютери.

Раніше стало відомо, що Spotify видалив сторінки російських підсанкційних співаків. Тепер в Spotify більше не можна послухати музику Поліни Гагаріної, Shaman, гурту "Любе", Григорія Лепса, Юлії Чичеріної та Олега Газманова.

Згодом сервіс повідомив про найпрослуховуваніших українських артистів 2024 року і топтреки. Лідером за прослуховуваннями стала Klavdia Petrivna, а головним треком — "Teresa & Maria" від Alyona Alyona і Jerry Heil.