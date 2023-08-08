Рита Ора в полупрозрачном комбинезоне выступила на фестивале Stars In Town

Знаменитость умеет подобрать наряд так, чтобы все внимание было приковано к ней.

32-летняя британская певица Рита Ора продемонстрировала стройную фигуру в облегающем наряде. Знаменитость выбрала роскошный образ, чтобы выступить на фестивале Stars In Town в Цюрихе, Швейцария. Об этом пишет Daily Mail.

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Певица вышла на сцену в укороченном полупрозрачном комбинезоне. Обтягивающий наряд был украшен черным цветочным узором, высоким воротником и вырезом на груди. Ансамбль супруга Тайки Вайтити дополнила бежевым полушубком, кожаной баской, синими ботильонами, а из аксессуаров она выбрала множество серебряных колец и черные солнцезащитные очки. Свои волосы звезда оставила распущенными и сделала вечерний макияж.

Рита исполнила песни из своего нового альбома "You And I", первого за пять лет, который вышел 14 июля.

Напомним, спустя год после свадьбы появились первые фото с тайного торжества Риты Оры и Тайки Вайтити.

Также Фокус писал, что ранее Рита Ора снялась для журнала "Татлер" и рассказала о музыке, чувствах к Вайтити и своей музыке.