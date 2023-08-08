Стало известно, как отреагировали друзья Джорджа Клуни на его будущую жену Амаль

Голливудский актер считался завидным холостяком до того, как в 2014 году женился.

Первые встречи с друзьями и семьей партнера могут быть пугающими даже для таких знаменитостей, как Амаль и Джордж Клуни. 62-летний американский актер Джордж Клуни несколько лет был холостяком, прежде чем в 2013 году встретил 45-летнего юриста по правам человека Амаль (в девичестве Аламуддин). Первый брак был в значительной степени забыт общественностью. Об этом пишет Hello.

Более широко известны его отношения с такими звездами, как Лиза Сноудон, Элизабетта Каналис и Стейси Кейблер. Но что подумали его друзья, когда Джордж объявил о своих планах строить отношения с Амаль?

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

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В своей свадебной речи близкий друг Джорджа Джон Ламброс сказал, что он "ничуть не изменился как друг". Он продолжил: "Джордж — один из самых присутствующих людей, которых я знаю. Он всегда "в моменте", когда он со своими друзьями. Он проницателен, чувствителен, умен, весел, участвует в разговоре и всегда рассказывает истории. Как друг, Джордж возвышает вас. Вы присутствуете с ним так же, как он с вами, и, честно говоря, вы должны быть, потому что темп, с которым внутренняя шутка, политические дебаты или розыгрыш путешествуют по комнате в его присутствии, удивительно быстр".

В какой-то момент он кивнул возлюбленной актера и в шутку добавил: "Сказать, что мы, друзья Джорджа, ждали тебя, Амаль, какое-то время, — это огромное преуменьшение".

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Джордж и Амаль встретились в Италии в 2013 году во время ужина с общими друзьями, и он сказал: "Я думал, что она красивая". После помолвки они решили вернуться в Венецию, Италия, чтобы отпраздновать свадьбу в следующем году.

"Мы познакомились в Италии. У нас там есть дом. Мы знали, что именно здесь мы хотим пожениться", — сказал он в сентябре 2014 года.

Звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена" собрал свою семью и друзей в отеле Aman Canal Grande на "интимную, но яркую" свадебную церемонию.

Амаль выглядела потрясающе в сшитом на заказ свадебном платье от Oscar de la Renta, покрытом французским кружевом и расшитом жемчугом и стразами, а Джордж был в черном смокинге от Giorgio Armani и запонках, подаренных Амаль.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Их важный день наступил после того, как Джордж смирился с мыслью, что никогда больше не женится, убедив себя, что он доволен своей жизнью такой, какая она есть. "Я думал, что никогда не женюсь. У меня не будет детей, — сказал он GQ в ноябре 2020 года. — Я буду работать, у меня отличные друзья, моя жизнь полна, у меня все хорошо. И я не знал, насколько она неполна, пока не встретил Амаль".

Сейчас пара воспитывает близнецов Александра и Эллу, которые родились в июне 2017 года.

Ранее Фокус писал, что Джордж и Амаль Клуни наслаждаются отдыхом с детьми на озере Комо.