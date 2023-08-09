Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

О смерти юноши стало известно месяц назад и предварительная версия была "несчастный случай".

Внук Роберта Де Ниро, 19-летний Леандро Де Ниро Родригес, умер от "токсичного" сочетания запрещенных веществ. Об этом сообщила газета The New York City Medical Examiner, пишет PageSix.

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Согласно результатам вскрытия, в организме юноши на момент смерти, которую ранее называли "несчастным случаем", была обнаружена смертельная смесь: фентанил, бромазолам, алпразолам, 7-аминоклоназепам, кетамин и кокаин.

Леандро Де Ниро Родригес

Женщина, которая была арестована в связи с передозировкой Леандро, якобы предупредила его о таблетках с фентанилом, которые она, как полагают, продала ему. По информации из уголовного дела, полицейские обнаружили переписку между 20-летней Софией Маркс и Леандро о покупке поддельных оксикодона и ксанакса всего за несколько дней до его смерти. Правоохранительные органы считают, что Маркс якобы продавала таблетки несовершеннолетним.

2 июля Дрена Де Ниро сообщила, что ее сын, которого она делила с граффити-художником Карлосом Родригесом, умер.

Напомним, дочь Роберта Де Ниро высказалась о смерти своего единственного сына.

Также Фокус писал о первом появлении Роберта Де Ниро после известия о смерти 19-летнего внука.