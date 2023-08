8 самых вредных напитков для вашего кишечника

Состояние вашего кишечника в значительной степени зависит от питания. Существуют напитки, которые могут нанести ущерб здоровью кишечника.

Не зря говорят, что здоровье начинается в кишечнике. Здоровье вашего кишечника имеет решающее значение для благополучия всего организма, а это значит, что важно заботиться о нем. Здоровье кишечника важно для поддержания здоровья иммунной системы, некоторые исследования обнаружили связь между постоянным дисбалансом микробиома кишечника и аутоиммунными расстройствами. Об этом пишет Eat This, Not That.

Исследования показывают, что кишечный микробиом может влиять на центральную нервную систему, которая контролирует работу вашего мозга. Эксперты называют ряд напитков, употребление которых может потенциально нанести вред кишечнику. Эти напитки часто содержат много сахара, искусственных подсластителей, слишком много кислоты или других ингредиентов, которые могут нарушить благополучие вашего кишечника и пищеварения. Диетологи рассказали, почему эти напитки следует свести к минимуму в своем рационе, и почему их регулярное употребление может нанести как немедленный, так и долговременный вред кишечнику.

Лимонад

По словам эксперта по питанию Тоби Амидора, некоторые из худших напитков для здоровья кишечника — это напитки с добавлением сахара, такие как лимонад, сладкие напитки, чай со льдом.

"Опубликованное в 2020 году исследование показало, что питание с высоким содержанием сахара может способствовать воспалению и смещать баланс между "хорошим" и "плохим" кишечным микробиомом, что может привести к последствиям для здоровья", — говорит Амидор.

Если вы хотите выпить холодный сладкий напиток, выберите 100% фруктовый сок, который не содержит добавленного сахара.

Пакетированный сок

Еще один напиток, который вы можете ограничить, если беспокоитесь о здоровье кишечника, — это сок с добавленным сахаром. Это практически все виды пакетированного сока.

"Напитки, приготовленные в основном из добавленного сахара без питательной ценности, могут изменить баланс микробиома кишечника в пользу "плохих" бактерий", — говорит Амидор. "Если вы собираетесь выбирать сок, выбирайте 100% фруктовый или овощной сок, так как они содержат витамины, минералы и фитонутриенты и учитываются при ежедневном рекомендуемом потреблении фруктов и овощей".

Кофе

Напитки с кофеином, такие как кофе, являются стимуляторами, которые усиливают перистальтику кишечника, а это означает, что эти напитки ускоряют движение желудочно-кишечного тракта. Этот стимулирующий эффект может вызвать жидкий стул или диарею, что, в свою очередь, приведет к обезвоживанию организма. Кроме того, кофеин является мягким мочегонным средством, поэтому вам придется часто бегать в туалет. Кроме того, кофеин может усилить беспокойство и стресс, а также затруднить засыпание и усугубить симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) или воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК).

FDA рекомендует не более 400 миллиграммов кофеина в день (около 3 чашек). Однако кофеин действует на всех по-разному, и некоторые люди могут усваивать его быстрее, чем другие. Если вы пьете немного кофе в день или употребляете кофе без кофеина, это может облегчить некоторые симптомы. В то время как употребление кофе в умеренных количествах может иметь значительную пользу для здоровья, чрезмерное его употребление может вызвать проблемы с кишечником.

Энергетические напитки

Если вы часто пьете эти энергетические напитки, чтобы снять ежедневную усталость, подумайте дважды. По словам Лорен Харрис-Пинкус, энергетические напитки содержат кофеин и могут спровоцировать гастрит, диарею и повышенную перистальтику кишечника. Пинкус объясняет, что избыток кофеина может привести к тому, что желудок будет выделять больше кислоты, чем обычно, что может ухудшить симптомы рефлюкса.

Алкоголь

Регулярное употребление большого количества пива, коктейлей или вина "может повлиять на микробиом, вызывая дисбаланс бактерий в кишечнике с чрезмерным ростом плохих, нездоровых бактерий. Этот дисбаланс приводит к воспалению", — объясняет профессор питания Джоан Сальдж Блейк. Кроме того, доктор Сальдж Блейк объясняет, что хроническое злоупотребление алкоголем может повредить клетки, выстилающие кишечник, повышая его проницаемость, что позволяет бактериям и токсинам проникать в кровоток.

Сладкая газировка

У людей с СРК или ВЗК употребление большого количества рафинированного сахара, такого как газированные напитки, может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, поскольку сахар может плохо всасываться в кишечнике. Это приводит к попаданию воды в желудочно-кишечный тракт и кишечник для разбавления и вымывания избыточного сахара, что может привести к жидкому стулу и диарее. Исследования показывают, что более высокое потребление сахара может негативно повлиять на микробиом кишечника, сделав его несбалансированным, может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем.

Чай

Зеленый и черный, содержащие кофеин, могут повышать кислотность в желудке, что у некоторых людей может вызвать изжогу. Кроме того, чая с кофеином вызывает те же проблемы, что и кофе. Если вы любите чай, можете выбрать травяной или без кофеина. На самом деле было обнаружено, что мятный чай оказывает потенциально положительное влияние на пищеварение: многочисленные исследования на животных и несколько исследований на людях показали, что он может облегчить боль и помочь успокоить желудок.

Напитки с подсластителями

Когда вы пытаетесь следить за калориями, нет ничего необычного в том, чтобы обратиться к напиткам с нулевой калорийностью, в которых используются искусственные подсластители, такие как аспартам и сукралоза. К сожалению, эти ингредиенты могут привести к неприятным симптомам, таким как метеоризм, вздутие живота и диарея у некоторых людей. Кроме того, некоторые исследования показали, что искусственные подсластители приводят к дисбалансу микробиома кишечника. Если вы чувствительны к этим искусственным подсластителям, выбирайте обычную воду, не содержащую искусственных подсластителей.

