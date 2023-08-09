12-летнюю дочь Бекхэмов заметили на отдыхе с сумочкой за $2800

Такая сумочка весьма любима знаменитостями из-за своей эксклюзивности, и юная Харпер пополнила ряды тех, кто стал ее счастливой обладательницей.

12-летняя Виктории и Дэвида Бекхэмов Харпер с детства ни в чем не знает отказа, учитывая статус и состояние своих родителей. Поэтому неудивительно, что она подражает своей матери и появляется на публике с дорогими вещами. Например, девочку заметили с сумочкой Goyard за $2800, которую она взяла с собой на прогулку на семейной яхте в Майами, пишет Daily Mail.

По информации издания, такая сумочка весьма любима знаменитостями из-за своей эксклюзивности, а новые модели можно купить только лично в фирменных бутиках.

Для прогулки Харпер надела белое платье-комбинация за $58,8 от бренда Urban Outfitters и коричневые сандалии.

Девочка отдыхала вместе с родителями и 18-летним братом Крузом на их личной яхте под названием Seven.

49-летняя Виктория выглядела невероятно в черной теннисной юбке Reebok, облегающем топе с ремешками, паре повседневных шлепанцев. В руках она держала кремовую сумочку Chanel. Волосы Вики собрала в хвост и спрятала глаза за парой больших квадратных солнцезащитных очков.

Дэвид выбрал темно-синюю бейсболку, коричневую футболку и шорты для купания.

В 2021 году сообщалось, что Дэвид "побаловал себя" роскошным судном, которое он помог спроектировать, вдохновленный своими морскими прогулками с Элтоном Джоном и Дэвидом Фернишем, которые часто отдыхают в море.

Летом Дэвида заметили в штаб-квартире итальянской верфи Ferretti в Форли, где он осмотрел яхты, и теперь футболист наслаждается покупкой со своими близкими.

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