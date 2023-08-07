Биограф рассказал, за что Меган Маркл невзлюбила Бекхэмов

По словам Тома Бауэра, Меган Маркл боялась, что Бекхэмы затмят ее популярность.

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Королевский биограф Том Бауэр пролил свет на нашумевшую ссору герцогов Сассекских с Дэвидом и Викторией Бекхэмами в своей колонке для The Sun. По его словам, корни этой ссоры уходят еще в 2018 год, когда принц Гарри женился на американке.

До свадьбы принца и актрисы, когда Меган переехала в коттедж Гарри в Кенсингтонском дворце в 2017 году, Бекхэмы всячески поддерживали их. Более того, Виктория давала Меган советы по уходу за собой и макияжу. Дэвид и Виктория также принимали Меган в своем доме в Беверли-Хиллз во время ее частного визита в Калифорнию.

В свою очередь Сассексы обидели пару, позвав их на свадьбу, но не пригласив на свадебный ужин. По данным Бауэра, этот шаг был "почти непростительным оскорблением", ссылаясь на то, что многие голливудские звезды, присутствовавшие на ужине, "не были друзьями".

Обострились разногласия после того, как Сассексы пренебрежительно отнеслись к Бекхэмам во время их визита в Сидней в октябре того же года. Бауэр пишет, что Гарри пригласил Дэвида на Игры непокоренных. Несмотря на случай на свадьбе, Дэвид все же принял приглашение, однако принц в очередной раз проявил к нему пренебрежение, отказавшись общаться, и держался на расстоянии. Бауэр утверждает, что в тот момент Меган "не была готова терпеть какие-либо лестные высказывания о Бекхэмах и Играх в СМИ".

Дэвид и Виктория Бекхэмы Фото: Victoria Beckham/Instagram

Биограф отмечает, что еще одним моментом, сказавшимся на отношении пар было то, что Виктория отказалась снабжать Меган бесплатной одеждой и аксессуарами своего бренда. При этом она одолжила Маркл пальто, которое герцогиня надела на Рождество 2018 года во время посещения с королевской семьей в церкви в Сандрингеме. В 2020 году дизайнер также изготовила для Меган на заказ белое пальто и платье, которые она надевала во время своего последнего появления в Вестминстерском аббатстве в марте того же года.

Меган мало повлияла на продажи лейбла Виктории. Единственное, что пользовалось успехом, – сумка за 1400 фунтов стерлингов, которую использовала герцогиня, была "распродана" после того, как ее показали в социальных сетях.

Масла в огонь подлило то, что когда Сассексы готовились переехать в Калифорнию и отойти от королевской жизни, Бекхэмы отказались занять чью-либо сторону. Известно, что у Дэвида и Уильяма были хорошие отношения после заявки Англии на чемпионат мира в 2010 году, что, по словам Бауэра, "раздражало Сассексов". Все усугубилось еще больше, когда в прошлом году Дэвид прилетел из Катара в Бостон во время чемпионата мира, чтобы помочь Уильяму и Кейт в их благотворительной деятельности.

Кейт Миддлтон и Дэвид Бекхэм на премии Earthshot в Бостоне, 2022 Фото: Getty Images

Американские СМИ отметили момент: Дэвид поцеловал Кейт в щеку, когда она вместе со своим мужем вела церемонию вручения премии Earthshot. Церемония принца и принцессы Уэльских, на которой присутствовал президент Джо Байден, по-видимому, затмила мероприятие, организованное Сассексами в Нью-Йорке в те же выходные.

Жирной точкой в отношениях стал скандал, когда Гарри и Меган решили, что футболист и его жена слили информацию об своей помощи Сассексам в СМИ. Подобные обвинения не на шутку разозлили Бекхэмов, которые отрицали все претензии и окончательно решили порвать отношения с принцем и его женой.

Ранее Фокус писал, что Меган уже нашла себе новых влиятельных друзей, которые могут пригодиться ей в построении карьеры.