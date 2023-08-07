Біограф розповів, за що Меган Маркл не злюбила Бекхемів

За словами Тома Бауера, Меган Маркл боялася, що Бекхеми затьмарять її популярність.

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Королівський біограф Том Бауер пролив світло на гучну сварку герцогів Сассекських із Девідом і Вікторією Бекхемами у своїй колонці для The Sun. За його словами, коріння цієї сварки сягає ще 2018 року, коли принц Гаррі одружився з американкою.

До весілля принца й акторки, коли Меган переїхала в котедж Гаррі в Кенсингтонському палаці 2017 року, Бекхеми всіляко підтримували їх. Ба більше, Вікторія давала Меган поради щодо догляду за собою та макіяжу. Девід і Вікторія також приймали Меган у своєму будинку в Беверлі-Гіллз під час її приватного візиту в Каліфорнію.

Зі свого боку, Сассекси образили пару, покликавши їх на весілля, але не запросивши на весільну вечерю. За даними Бауера, цей крок був "майже непрощенною образою", посилаючись на те, що багато голлівудських зірок, присутніх на вечері, "не були друзями".

Загострилися розбіжності після того, як Сассекси зневажливо поставилися до Бекхемів під час їхнього візиту в Сідней у жовтні того ж року. Бауер пише, що Гаррі запросив Девіда на Ігри нескорених. Попри випадок на весіллі, Девід усе ж таки прийняв запрошення, проте принц укотре виявив до нього зневагу, відмовившись спілкуватися, і тримався на відстані. Бауер стверджує, що в той момент Меган "не була готова терпіти будь-які схвальні висловлювання про Бекхемів та Ігри в ЗМІ".

Девід і Вікторія Бекхеми Фото: Victoria Beckham/Instagram

Біограф зазначає, що ще одним моментом, який позначився на стосунках пар, було те, що Вікторія відмовилася постачати Меган безоплатним одягом і аксесуарами свого бренду. Водночас вона позичила Маркл пальто, яке герцогиня одягла на Різдво 2018 року під час відвідування з королівською родиною церкви в Сандрінгемі. У 2020 році дизайнерка також виготовила для Меган на замовлення біле пальто й сукню, які вона одягала під час своєї останньої появи у Вестмінстерському абатстві в березні того ж року.

Меган мало вплинула на продажі лейбла Вікторії. Єдине, що мало успіх, — сумка за 1400 фунтів стерлінгів, яку використовувала герцогиня. Її розпродали після того, як її показали в соціальних мережах.

Олії у вогонь підлило те, що коли Сассекси готувалися переїхати в Каліфорнію та відійти від королівського життя, Бекхеми відмовилися зайняти чийсь бік. Відомо, що в Девіда й Вільяма були хороші стосунки після заявки Англії на чемпіонат світу 2010 року, що, за словами Бауера, "дратувало Сассексів". Усе погіршилося ще більше, коли торік Девід прилетів із Катару в Бостон під час чемпіонату світу, щоб допомогти Вільяму та Кейт у їхній благодійній діяльності.

Кейт Міддлтон і Девід Бекхем на премії Earthshot у Бостоні, 2022 Фото: Getty Images

Американські ЗМІ підкреслили момент: Девід поцілував Кейт у щоку, коли вона разом зі своїм чоловіком вела церемонію вручення премії Earthshot. Церемонія принца та принцеси Уельських, на якій був присутній президент Джо Байден, мабуть, затьмарила захід, організований Сассексами в Нью-Йорку в ті ж вихідні.

Жирною крапкою в стосунках став скандал, коли Гаррі та Меган вирішили, що футболіст і його дружина злили інформацію про свою допомогу Сассексам у ЗМІ. Подібні звинувачення не на жарт розлютили Бекхемів, які заперечували всі претензії й остаточно вирішили порвати стосунки з принцом і його дружиною.

Раніше Фокус писав, що Меган уже знайшла собі нових впливових друзів, які можуть стати їй у нагоді в побудові кар'єри.