Галь Гадот позировала на новых снимках в модном ярко-желтом платье с перьями

Знаменитость делится фото в соцсетях в преддверии нового фильма Netflix "Каменное сердце".

38-летняя израильская актриса Галь Гадот продемонстрировала эффектный образ, фотографиями которого она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Серию из трех снимков звезда экрана подписала простым смайликом, отражающим цвет ее платья.

Звезда "Чудо-женщины" позировала в ярко-желтом платье с высоким воротником и длинными рукавами, которые были украшены такими же желтыми перьями. Гадот дополнила свой образ обручальным кольцом и браслетом на одном из запястий, а ее темные волосы были распущены и выпрямлены.

Все три изображения были сняты выше пояса и показывали актрису перед разноцветным нарисованным холстом.

Публикация звезды фильма "Красное уведомление" появилась на фоне ее подготовки к выпуску нового фильма Netflix "Каменное сердце", премьера которого запланирована на 11 августа.

В "Каменном сердце" Гадот играет Рэйчел Стоун, агента международной разведки Хартии, организации, приверженной "сохранению мира в неспокойном мире". Актриса также является одним из исполнительных продюсеров фильма. В "Каменном сердце", которое должно было стать началом кинофраншизы, также снимались Джейми Дорнан, Алия Бхатт, номинированная на "Оскар" актриса Софи Оконедо и Матиас Швайгхефер.

В интервью The Wrap, которое было опубликовано 7 августа, Гадот заявила, что главная причина, по которой она взялась за этот проект, заключалась в том, что она хотела большего в жанре боевика "конкретно с женской точки зрения".

Ранее Фокус писал, что Галь Гадот без макияжа прогулялась с тремя дочками.